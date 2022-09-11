二手見血！星漣海帳面蝕讓134萬　天鑽3年輸一球

二手樓市過去兩日至少錄得5宗帳面蝕讓成交。世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山星漣海2B座低層E室，實用面積約767方呎，6月放盤開價1,220萬港元，8月減至1,128萬元，終以1,063萬元售出，累減157萬，呎價約13,859元。原業主於2018年12月以1,197.5萬元購入，帳面蝕134.5萬元。

美聯楊浩然稱，大埔天鑽15座極低層單位，實用面積約488方呎，市傳剛售約650萬元，呎價約13,320元，較2019年購入價帳面貶值逾100萬元。

除元朗朗庭園外，同區蝶翠峰都錄「蝕本」個案。天置物業曾冠豪方透露，該盤6座中層C室，實用面積約564方呎，三房間隔，開價710萬元，同區租客見樓價回落，由租轉買，以677萬元購入，呎價約12,004元，原業主2019年買入，帳面虧損3萬元。

居屋情況相同，祥益表示，屯門兆禧苑E座中層1室，實用面積約351方呎，原業主打算外區換樓，蝕讓出貨，獲睇樓已一年上車客購入，已補價自由市場售375萬元，呎價約10,684元。單位2019年連地價以427.5萬元買入，帳面蝕讓52.5萬元。