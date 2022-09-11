ESG掀投資熱！月薪隨時10萬 年輕人怎入行？
2022年09月11日 18:23
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近年全球興起ESG投資，「ESG」是3個英文單字的縮寫，分別是環境(Environmental)、社會(Social)和管治(Governance)。聯合國全球契約(UN Global Compact)於2004年首次提出ESG概念，用作評估一家企業經營的指標之一，並在2015年制訂預期於2030年達成17項可持續發展的目標。在全球氣候挑戰愈來愈嚴峻之下，各國開始重視推廣ESG，而ESG亦成為一股投資新力量！香港股民投資政府發行的綠色債券，正正涉及ESG在環境保護方面所推動的綠色金融發展。
歐洲今夏迎來罕見熱浪，不少環保組織再度高呼關注氣候暖化危機。香港交易所(00388)成立香港國際碳市場委員會等一系列碳市場布局，乃至不少企業和國家訂立「碳達峰」和「碳中和」等減碳目標，這些都與ESG概念息息相關。環保團體和國家基於環境保育和社會責任等原因提倡這個概念並不難理解，連一向以金錢掛帥的金融界都對其趨之若鶩實屬匪夷所思，ESG分析員馮健鏗表示，有別於「做義工」的企業社會責任(CSR)，發展ESG有利可圖。外媒統計推算，ESG相關資產規模將在今年超過41萬億美元(約319萬億港元)。
此外，簽署聯合國責任投資原則(PRI)的投資者持續增長，簽署PRI意味投資者公開承諾在進行投資決定時將考慮包括ESG等可持續因素，並需在簽署一年後，報告項目發展進度。目前全球PRI簽署方已增加至逾4,900個，旗下資產管理規模達121萬億美元。
【助企業吸綠色資金】
ESG投資回報和時間難以量度，企業投資ESG或變相增加公司支出。馮健鏗指，本身ESG等級高的公司毋須過於擔心，惟本身不着重ESG理念的企業要多花時間和金錢使公司合乎標準。他舉例，蘋果公司(Apple Inc.)在挑選供應商時已十分着重候選供應商的ESG表現，如其挑選的晶片代工龍頭台積電除了自身技術高外，ESG表現亦佳，在國際指數服務公司MSCI ESG評級中獲得最高的「AAA」評級。
當具影響力的國際知名企業和品牌在營運上已開始着重ESG，將推動欲與之合作的企業ESG表現，並能吸納「綠色資金」，增加收入，或可發行利息低過普通債的綠債，減低融資成本。惟ESG表現不佳的企業若堅持不改善，恐錯失賺錢機會。
對於本港如何捉緊這個投資新機遇，馮氏指，香港應該把握及延續其國際金融中心地位，發展成國際性的「綠色金融中心」，如香港證監會和港交所可繼續強化有關ESG基金的監管。除了監管機構外，上市公司亦可利用香港能雲集中外投資者的特色，發行綠色債券，籌集資金。
【港宜設獎罰制推動】
不過，他又指，本港ESG未能普及主要因為其未有「獎罰制度」，企業普遍只為達到基本要求，很少誘因推動他們做多過要求的事。其次，不達成ESG標準對企業的懲罰不重，加上暫未有一致國際標準，令企業無所適從，不知道應跟隨哪個準則才對企業有利，不少公司為避免投放額外開支，而且投資回報難以量度，因而把ESG當作公關。
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【相關領域吃香 打工仔投身有法】
隨着市場對環境、社會及管治(ESG)日漸關注，與之相關的職業應運而生。ESG分析員馮健鏗表示，市場對ESG的相關職業需求大，如可持續發展部門人才，目前入行門檻亦容易。
早前新世界發展(00017)斥資高達10萬元月薪招聘ESG策略師，使人不禁好奇這份工作為何值10萬元。馮氏指，在地產發展商任職ESG策略師，具體工作可能包括是否懂得使用環保物料去設計一個碳排放低的建築物等，以更符合ESG標準，或需與建築部合作，甚至需要具備工程相關經驗。他指，不少地產商有意發展綠色建築(Green Building)，其中一個好處是可得到綠色建築認證，有助申請綠色按揭(Green Mortgage)，以及能獲得政府相關補貼。
馮健鏗已考取歐洲金融分析師聯合會(EFFAS)開辦的環境、社會及管治分析師認證(CESGA)資格，該資格主要考核考生對ESG的理解，據他所知，不少金融從業員都有報考，有助他們在綠色金融(Green Finance)領域發展，不少藍籌公司的可持續發展部門主管、基金主管等都欲取得該資歷。
他解釋，本港市場需求較大是需要合資格者撰寫ESG報告，工作內容包括填寫ESG指標表、向不同部門索取數據、找專業學者計算數據，保證其計算方法無誤，再諮詢行內人士意見，得到其認可該計法等。
他表示，要學習ESG知識並非想像中難，以CESGA考試為例，該考試於網上有提供相關教材和教學影片，坊間亦有不少機構舉辦ESG課程。若欲從事ESG相關職位，他續指，沒有拿取上述證書亦可入行，如本身已從事環保相關職業，擁有環境保護知識都有利。另外，有金融背景的基金管理人、分析師也較易入行，因對資產類別有所認識，在對包括股票、債券及基金等不同資產加入ESG概念，將更容易。
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【重視ESG公司必跑贏大市？】
環境、社會及管治(ESG)概念其中一個吸引投資者的地方，便是ESG概念股在風險理論上比非ESG概念股小。ESG分析員馮健鏗表示，ESG真正定位為財務報表以外的數據(Non financial data)，一間公司的ESG評級愈高，理論上能吸納更多ESG資金，所以ESG逐漸成為財務報表以外的重要表現。
他舉例，2020年疫情大爆發時，當中有「FAAMG」之稱的5大科技股，包括Facebook(Fb，現改名為Meta)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet，他們的股價在3月同樣因疫情衝擊而急跌，其中跌幅較小的兩間公司是ESG表現較佳的微軟和Apple，跌幅最大為ESG表現較差的Meta與亞馬遜，反映ESG表現好將為企業帶來較穩定回報。他指，對投資者而言，ESG評級高的企業價值在於風險較低，因這些企業在危機來襲時，大都能快速應對，減低損失；在順境時，亦能吸納綠色資金。
與恒生指數比較，究竟他們是否能跑贏大市？由年初截至9月9日，恒指累跌17.25%，而恒指公司目前旗下有18隻與ESG相關的指數，其中13隻在香港上市，這次揀選當中3隻與恒生指數表現比較。
首先用作比較的ESG指數為「恒生ESG 50指數」，早於2020年7月推出，指數中包含50隻成分股，主要反映大型上市公司中ESG表現最好的50間企業，每隻成分股比重上限為10%，該指數今年截至上周五累跌16.8%。
至於去年11月才推出的「恒指ESG增強指數」，共61隻成分股，主要透過國際視角將ESG元素加入恒指中，因應ESG風險評級調整個股權重，並根據ESG風險評級、爭議性業務之參與度，以及聯合國全球契約評分組成的剔除機制刪減成分股，每隻成分股權重上限與恒指相同，該指數今年截至上周五累跌19.34%。
「恒指低碳指數」主要把低碳元素加入恒指中，故包括恒指66隻成分股，會因應碳排放強度調整個股權重，每隻成分股權重上限與恒指相同，該指數同期累跌17.81%。至於其餘指數分別累跌約16至24%，意味ESG指數並非必然跑贏大市。不過，恒生的ESG指數成分股與恒生指數脗合度極高，以「恒指ESG增強指數」為例，包含的63隻成分股均是恒指成分股，故難以與美國市場相提並論。馮氏亦指，相比用作揀選跑贏大市的股票，ESG評級是為投資者帶來風險警告的指標。
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【投資須防企業「漂綠」】
目前大部分上市公司年報都使用公信力和知名度較高的環境、社會及管治(ESG)標準，包括按照氣候相關財務披露工作小組的建議，披露氣候相關的風險資料，以及按碳訊息披露項目方法，公開企業碳排放訊息等。不過，坊間有不少打着ESG旗號的「漂綠」行為，投資者需要多加提防。
環保人士早於1980年代以「漂綠」用作批評企業環境政策和結果不達標，「漂綠」是指企業聲稱對環保的貢獻和行動，只是誤導持份者，以獲取大眾正面觀感，惟實際上無所作為，甚至反其道而行。ESG分析員馮健鏗直言，本港企業目前不用為「漂綠」行為負責任，是灰色地帶。
電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克在Tesla被剔出標普ESG指數後，怒斥「ESG是場騙局」。馮氏指，ESG不只關於環保，惟常常被人忽略社會和管治兩大因素，Tesla的產品意外頻生，且產品內的電池亦不環保，可理解公司為何被踢出標普ESG指數。他續解釋，ESG企業評級必須與同業比較，惟馬斯克竟把Tesla與油企作比較，試圖混淆視聽。
其次，較多人認可的ESG指數包括MSCI ESG評級市佔率達六成，最受基金等投資者追捧。此外，他認為評級機構晨星旗下的可持續發展ESG風險評級也常用作參考，Tesla在此指標獲28.5，屬「中度風險」，故馬斯克堅稱其公司完全符合ESG說法，恐難以說服投資者。
事實上，環境、社會及管治3大方面中，每個評級都有數十至上百個數據細分項，每個行業對ESG側重的細分項亦不同，如資訊科技行業對環境的污染有限，故將側重處理社會及管治的評分，能源行業則着重環境方面。馮健鏗認為，ESG評級能為投資者帶來風險警告，可視為工具，會否利用甚至演變成騙局，關鍵在於如何使用。