ESG掀投資熱！月薪隨時10萬　年輕人怎入行？

近年全球興起ESG投資，「ESG」是3個英文單字的縮寫，分別是環境(Environmental)、社會(Social)和管治(Governance)。聯合國全球契約(UN Global Compact)於2004年首次提出ESG概念，用作評估一家企業經營的指標之一，並在2015年制訂預期於2030年達成17項可持續發展的目標。在全球氣候挑戰愈來愈嚴峻之下，各國開始重視推廣ESG，而ESG亦成為一股投資新力量！香港股民投資政府發行的綠色債券，正正涉及ESG在環境保護方面所推動的綠色金融發展。

此外，簽署聯合國責任投資原則(PRI)的投資者持續增長，簽署PRI意味投資者公開承諾在進行投資決定時將考慮包括ESG等可持續因素，並需在簽署一年後，報告項目發展進度。目前全球PRI簽署方已增加至逾4,900個，旗下資產管理規模達121萬億美元。

【助企業吸綠色資金】

ESG投資回報和時間難以量度，企業投資ESG或變相增加公司支出。馮健鏗指，本身ESG等級高的公司毋須過於擔心，惟本身不着重ESG理念的企業要多花時間和金錢使公司合乎標準。他舉例，蘋果公司(Apple Inc.)在挑選供應商時已十分着重候選供應商的ESG表現，如其挑選的晶片代工龍頭台積電除了自身技術高外，ESG表現亦佳，在國際指數服務公司MSCI ESG評級中獲得最高的「AAA」評級。

當具影響力的國際知名企業和品牌在營運上已開始着重ESG，將推動欲與之合作的企業ESG表現，並能吸納「綠色資金」，增加收入，或可發行利息低過普通債的綠債，減低融資成本。惟ESG表現不佳的企業若堅持不改善，恐錯失賺錢機會。

對於本港如何捉緊這個投資新機遇，馮氏指，香港應該把握及延續其國際金融中心地位，發展成國際性的「綠色金融中心」，如香港證監會和港交所可繼續強化有關ESG基金的監管。除了監管機構外，上市公司亦可利用香港能雲集中外投資者的特色，發行綠色債券，籌集資金。

【港宜設獎罰制推動】

不過，他又指，本港ESG未能普及主要因為其未有「獎罰制度」，企業普遍只為達到基本要求，很少誘因推動他們做多過要求的事。其次，不達成ESG標準對企業的懲罰不重，加上暫未有一致國際標準，令企業無所適從，不知道應跟隨哪個準則才對企業有利，不少公司為避免投放額外開支，而且投資回報難以量度，因而把ESG當作公關。

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【相關領域吃香 打工仔投身有法】

隨着市場對環境、社會及管治(ESG)日漸關注，與之相關的職業應運而生。ESG分析員馮健鏗表示，市場對ESG的相關職業需求大，如可持續發展部門人才，目前入行門檻亦容易。

馮健鏗已考取歐洲金融分析師聯合會(EFFAS)開辦的環境、社會及管治分析師認證(CESGA)資格，該資格主要考核考生對ESG的理解，據他所知，不少金融從業員都有報考，有助他們在綠色金融(Green Finance)領域發展，不少藍籌公司的可持續發展部門主管、基金主管等都欲取得該資歷。

他解釋，本港市場需求較大是需要合資格者撰寫ESG報告，工作內容包括填寫ESG指標表、向不同部門索取數據、找專業學者計算數據，保證其計算方法無誤，再諮詢行內人士意見，得到其認可該計法等。

他表示，要學習ESG知識並非想像中難，以CESGA考試為例，該考試於網上有提供相關教材和教學影片，坊間亦有不少機構舉辦ESG課程。若欲從事ESG相關職位，他續指，沒有拿取上述證書亦可入行，如本身已從事環保相關職業，擁有環境保護知識都有利。另外，有金融背景的基金管理人、分析師也較易入行，因對資產類別有所認識，在對包括股票、債券及基金等不同資產加入ESG概念，將更容易。

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【重視ESG公司必跑贏大市？】

環境、社會及管治(ESG)概念其中一個吸引投資者的地方，便是ESG概念股在風險理論上比非ESG概念股小。ESG分析員馮健鏗表示，ESG真正定位為財務報表以外的數據(Non financial data)，一間公司的ESG評級愈高，理論上能吸納更多ESG資金，所以ESG逐漸成為財務報表以外的重要表現。

他舉例，2020年疫情大爆發時，當中有「FAAMG」之稱的5大科技股，包括Facebook(Fb，現改名為Meta)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet，他們的股價在3月同樣因疫情衝擊而急跌，其中跌幅較小的兩間公司是ESG表現較佳的微軟和Apple，跌幅最大為ESG表現較差的Meta與亞馬遜，反映ESG表現好將為企業帶來較穩定回報。他指，對投資者而言，ESG評級高的企業價值在於風險較低，因這些企業在危機來襲時，大都能快速應對，減低損失；在順境時，亦能吸納綠色資金。

與恒生指數比較，究竟他們是否能跑贏大市？由年初截至9月9日，恒指累跌17.25%，而恒指公司目前旗下有18隻與ESG相關的指數，其中13隻在香港上市，這次揀選當中3隻與恒生指數表現比較。

首先用作比較的ESG指數為「恒生ESG 50指數」，早於2020年7月推出，指數中包含50隻成分股，主要反映大型上市公司中ESG表現最好的50間企業，每隻成分股比重上限為10%，該指數今年截至上周五累跌16.8%。

至於去年11月才推出的「恒指ESG增強指數」，共61隻成分股，主要透過國際視角將ESG元素加入恒指中，因應ESG風險評級調整個股權重，並根據ESG風險評級、爭議性業務之參與度，以及聯合國全球契約評分組成的剔除機制刪減成分股，每隻成分股權重上限與恒指相同，該指數今年截至上周五累跌19.34%。

「恒指低碳指數」主要把低碳元素加入恒指中，故包括恒指66隻成分股，會因應碳排放強度調整個股權重，每隻成分股權重上限與恒指相同，該指數同期累跌17.81%。至於其餘指數分別累跌約16至24%，意味ESG指數並非必然跑贏大市。不過，恒生的ESG指數成分股與恒生指數脗合度極高，以「恒指ESG增強指數」為例，包含的63隻成分股均是恒指成分股，故難以與美國市場相提並論。馮氏亦指，相比用作揀選跑贏大市的股票，ESG評級是為投資者帶來風險警告的指標。

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【投資須防企業「漂綠」】

目前大部分上市公司年報都使用公信力和知名度較高的環境、社會及管治(ESG)標準，包括按照氣候相關財務披露工作小組的建議，披露氣候相關的風險資料，以及按碳訊息披露項目方法，公開企業碳排放訊息等。不過，坊間有不少打着ESG旗號的「漂綠」行為，投資者需要多加提防。

環保人士早於1980年代以「漂綠」用作批評企業環境政策和結果不達標，「漂綠」是指企業聲稱對環保的貢獻和行動，只是誤導持份者，以獲取大眾正面觀感，惟實際上無所作為，甚至反其道而行。ESG分析員馮健鏗直言，本港企業目前不用為「漂綠」行為負責任，是灰色地帶。

電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克在Tesla被剔出標普ESG指數後，怒斥「ESG是場騙局」。馮氏指，ESG不只關於環保，惟常常被人忽略社會和管治兩大因素，Tesla的產品意外頻生，且產品內的電池亦不環保，可理解公司為何被踢出標普ESG指數。他續解釋，ESG企業評級必須與同業比較，惟馬斯克竟把Tesla與油企作比較，試圖混淆視聽。

其次，較多人認可的ESG指數包括MSCI ESG評級市佔率達六成，最受基金等投資者追捧。此外，他認為評級機構晨星旗下的可持續發展ESG風險評級也常用作參考，Tesla在此指標獲28.5，屬「中度風險」，故馬斯克堅稱其公司完全符合ESG說法，恐難以說服投資者。

事實上，環境、社會及管治3大方面中，每個評級都有數十至上百個數據細分項，每個行業對ESG側重的細分項亦不同，如資訊科技行業對環境的污染有限，故將側重處理社會及管治的評分，能源行業則着重環境方面。馮健鏗認為，ESG評級能為投資者帶來風險警告，可視為工具，會否利用甚至演變成騙局，關鍵在於如何使用。