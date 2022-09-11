【關鍵時刻】內房踏入「金九銀十」　要提防...

內房債務泡沫爆煲、開發商重組未見實際進展，疊加建築工地變成「鬼城」等陰霾籠罩下，大多數上市房企8月銷情遲遲未見回暖，「金九銀十」傳統旺季盛況勢再次「無影」。投行摩根大通就此警告，內房最壞情況還沒有結束！尤其是不少國資龍頭內房急於降價促銷，部分深陷債務違約邊緣的民營房企正處於關鍵時刻，忙於與境外債務博弈，意味房企銷售業績或進一步分化。

人月兩團圓的中秋節本應是消費佳期，但為免新冠肺炎疫情蔓延，多個內地城市在假期前已發布針對返鄉出遊的防疫提示，倡導「就地過節」，對內房銷情以至樓盤復工無疑是再造成打擊。綜合內媒報道，124家A股房企上半年業績早已滲出陣陣寒意，六成房企營業收入下滑，七成淨利潤下降，另有三分之一企業「見紅」呈虧損，其中，在滬上市的房企藍光發展由昔日四川房企「一哥」，化身為A股房企「蝕錢王」，錄得虧損達52.48億元人民幣(下同)。

藍光發展解釋，巨虧主要基於當前的房地產市場環境及資金流動性風險加大，客戶買樓意願降低，市場表現未達其預期，加之公司債務違約等風險影響，上半年計提約29.52億元的減值損失，主要為存貨跌價準備，同時期內完成售樓履約義務並納入結算的項目銷售毛利較低，以及部分項目非正常停工等影響，已清晰勾畫出中資房企嚴峻的形勢。

更甚的是，內房轉差禍及上、下遊供應商，包括水泥製造、設計、家具等。有數據顯示，與建築相關的上市公司裏，有2/3在上半年利潤下降，約有一半甚至盈轉虧。

可惜降價清庫存仍難保買家回心轉意，上半年6大國有銀行的個人住房按揭貸款合計僅26.9萬億元，按半年新增4,479.6億元，為去年上半年新增規模的1/3，兼創下同期新低；13家中型上市銀行則合共7.6萬億元，按半年只新增596.4億元，僅為去年上半年新增規模的13%，其中5家甚至不增反降。住房貸款需求不足，反映民眾買樓意願與對前景的信心「雙降」。

摩通預期，今年內地開發商交付可能會繼續疲弱，利潤率料於底部徘徊。由於銷售疲弱、封城憂慮和配售股份等風險，內房市場投資氣氛薄弱。另一投行大和亦予以內房「中性」立場，雖然更多低端城市放寬住房公積金政策，但內地在房屋銷售及發展商財政上仍有不確定因素，目前很多發展商的合約銷售依舊停滯不前。