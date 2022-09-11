多重挑戰！內地經濟放緩周期恐逾十年

內地房地產市場低潮未過，多地卻再度實施「清零」防疫措施，日資券商野村就以近期疫情封控的嚴重程度飆升為由，再度調降今年全年及第3季經濟增長預測。牛津經濟研究院更估計，受累人口挑戰、中美及其盟友的經濟脫鈎，加上房地產持續下行等因素，將打亂這個全球經濟增長引擎，甚至連2035年遠期目標亦將無法實現。

儘管今年首7個月中國實際使用外資金額以人民幣計按年大增17.3%，但有外媒認為，中方的外商直接投資(FDI)來源地以香港的貢獻為主，更不排除來自總部設在香港的內地公司；且3/4的對華新增投資流向服務業，而非內地政府推動經濟向高價值生產轉型的關鍵製造業。

因此，經濟學人智庫全球貿易分析師Nick Marro預計，在基準情景下，東南亞新興市場的FDI前景向好，反觀2022至2026年外資對中國的投資卻可能放緩，主要源於疫情封控、內地經濟增長問題，部分亦考慮到地緣政治局勢，因中國的外交關係持續緊張，引發外企擔憂制裁及出口管制等問題。

針對中美貿易與科技脫鈎的影響，牛津經濟研究院更估計，將導致內地生產力提升速度放緩，每年經濟增長料因此減少0.3至0.6個百分點。據該院預測，2020至2030年內地國內生產總值(GDP)平均增長為4.5%，2030至2040年更將放緩至僅約3%。換言之，「十四五」(第14個5年)規劃下2035年人均GDP翻一番，即要求2020年起15年GDP實際增速年均達到4.78%的目標恐難圓。

刻下內地經濟面臨多重挑戰，包括房地產行業萎縮、防疫封鎖措施、需求放緩以至電力短缺，引來大行如巴克萊再次出手，層層遞減內地GDP預測，今年增速預期從3.1%劈至2.6%，明年預測亦下調至4.5%。

眼見製造及科技重鎮深圳與成都在內的多個城市，近期因爆發新冠肺炎疫情而再度實施封城措施。野村亦在不足一個月以來第2次調降經濟預測，以首席中國經濟學家陸挺為首的團隊估計，截至上周二(6日)為止，受防疫封控措施影響的城市在中國GDP中的佔比約為1/4，影響國內1/5的人口。有鑑於此，該行再次削減今年經濟增長預測，從2.8%降至2.7%，今季預測亦降0.3個百分點至2.6%。