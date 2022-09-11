惠譽：內地今年壽險和非壽險市場料穩定

世界經濟滯脹風險升溫，尤其是內地疫情影響未消除疊加內險行業進入深求調整階段，國際評級機構惠譽認為，銷售疲弱和資本市場波動仍將限制保險公司業績，惟全年來看，預計保險公司加強分銷能力管理，優化業務組合及繼續改善營運效率等舉措，將帶動壽險和非壽險在未來一年有單中位數的保費增長，對今年內地壽險和非壽險市場行業的展望為穩定。

惠譽預計，投資收益仍是壽險企業的主要盈利來源，然而資本市場波動或影響險企的短期回報率，預期大型壽險公司會繼續優化業務組合，專注銷售利潤較好的偏保障性產品，加強盈利穩定性。此外，車險綜合改革對產險公司車保保費價格的影響，已反映在去年增速之中，預計車險行業整體保費進一步下滑的空間應有限。

隨着內地停貸潮持續蔓延，惠譽指，目前保險業對內地住宅房地產開發商的相關投資風險可控，預期部分保險公司會持續調整資產配置及業務，或發行資本補充債，改善償付能力充足度。另外，該機構又料，保險行業將保持穩健的資本緩衝，以抵禦資產及承保的波動，並支持業務發展。

不過，瑞銀報告預期，壽險業務仍會受壓，而財險業務或見改善。受疫情反彈、利潤率壓力和高基數影響，該行覆蓋的A股保險公司中，預測上半年平均新業務價值(NBV)將下降32%。

該行早前曾調整內險A股目標價，幅度介乎上調1%至下調18%。若以市盈率計，相信內險行業估值已處歷史低位，更認為市場已消化大部分不利因素，預計下半年NBV跌幅收窄，可於明年恢復增長。