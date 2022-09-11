蝕讓停不了！將軍澳峻瀅3年輸70萬

二手市場蝕讓停不了，將軍澳峻瀅一個兩房單位，剛以670萬港元售出，原業主持貨約3年，帳面蝕約70萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原馮子進透露，灣仔堅尼閣中層A室，實用面積約559方呎，三房間隔，望山景及樓景，叫價980萬元，後減價72萬元，以908萬元易手，呎價約16,243元，新買家屬於用家，一直租住灣仔區物業，見近期二手價回落，積極睇樓覓盤入市。

●利嘉閣黃凱達表示，鰂魚涌太古城銀星閣高層G室，實用面積約719方呎，三房間隔，成交價1,238萬元，呎價約17,218元，原業主於2007年8月以約480萬元購入，持貨約15年帳面獲利約758萬元。

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九龍區

●利嘉閣潘立信指，紅磡海逸豪園25座中層H室，實用面積約910方呎，套三房連工人房間隔，享內園景，原先叫價約1,900萬元放售，最近買家洽購，雙方議價後，累減約250萬元，新近以約1,650萬元成交，呎價約18,132元。

●世紀21家天下黎振傑稱，大角咀利奧坊‧曉岸2座低層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，成交價720萬元，呎價約18,462元，原業主於2015年11月以599萬元購入，持貨近7年帳面獲利121萬元，單位期內升值約20%。

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新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳峻瀅1期5座中層D室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望山景，成交價670萬元，呎價約13,189元，原業主於2019年6月以約740萬元購入，持貨約3年帳面蝕約70萬元。

●美聯黃少明指，將軍澳新都城1期6座高層C室，實用面積約364方呎，4月開價650萬元，減至623萬元售出，呎價約17,115元，屋苑9月錄約13宗買賣。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海栢花園3座中層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，原先開價750萬元，放盤3個月，獲買家以715萬元承接，呎價約16,784元。

●中原楊頌堯稱，大埔美豐花園B座中層5室，實用面積約293方呎，兩房間隔，放盤時開價約468萬元，議價後以397萬元沽出，呎價約13,549元，新買家為用家，原業主於2003年以71萬元購入，持貨19年帳面獲利326萬元，單位升值約4.6倍。

●美聯陳鋒指，元朗富達廣場B座中層2室，實用面積約781方呎，套三房間隔，早前以958萬元放售，及後經多次議價，終於中秋節當日以880萬元易手，呎價約11,268元。

●中原朱偉雄透露，東涌昇薈9座中層C室，實用面積約670方呎，兩房間隔，叫價900萬元，最近減至840萬元，最終以839.8萬元易手，呎價約12,534元，新買家為換樓客。