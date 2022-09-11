【現金至上】專家：未來兩個月環球市場料相當動盪

面對通脹升溫、疫情持續、主要央行狠手加息等重重逆境，環球股市蒙上的陰影揮之不去，盛寶銀行首席經濟師兼首席投資官Steen Jakobsen認為，未來兩個月環球市場會相當動盪，環球股市有七成機會可能要調整至少一成，更謂無論如何都會重返6月低位。他建議投資者暫時宜揸現金或袖手旁觀抗逆，直至這次「鷹派窗口期(the hawkish window)」完結，惟形容中國市場會是一個「潛在大驚喜」，正在部署增加中國市場敞口。

Steen Jakobsen接受東網訪問時表示，隨着各地央行的貨幣緊縮步伐更「鷹」，加上美元走強對全球流動性負面，能源價格持續飆升，對股市不利。儘管環球市場仍多達75%的股票估值較均值低約一個標準差(Standard Deviation)，但是剩餘25%股票估值則高出3個標準差，一旦這25%股票回調，大市理論上需調整一成；另有三成機會股市可能跌最多半成，但不論如何都會至少跌至6月低位。

9月起美國縮減資產負債表的壓力進一步挑戰金融體系，他續稱，「縮表」規模增至900多億美元固然是問題，惟相信美國聯儲局最「鷹」時間應該只會維持約2至3個月，之後收水步伐或維持，遂建議比較着重買入時機的投資者在未來1至2個月應揸現金，直到「鷹派窗口期」完結，即是在10月底、踏入11月方好買貨，可是造成高通脹的供應鏈困局在至少未來兩年也未能解決，意味當局壓抑通脹任務失敗，恐無法重返2%政策目標。

由於該行運行多資產模型，他表示，投資組合資產類型比重基本不變，無論大市升跌，股票敞口保持在35%。資產配置也不是按市場劃分，主要看好大宗商品、能源、物流及國防股，這些行業佔其投資組合配置約80%。至於剩餘的20%算是「買彩數」，現時除了押注中國市場，亦把籌碼放在半導體以及網絡安全辦公室。

他認為，很多西方投資者正沽出中國市場敞口，並過度關注房地產市場佔中國經濟比重多達25%的這件事情，但他押注中國在10月的重要政治會議將迎來「貨幣政策的周期性轉變」，當局或推出「某種形式的量寬計劃」救市。不論是在經濟增長以及股票表現方面，中國市場都會是一個「潛在的大驚喜」，直言計劃進一步增加對中國市場敞口，由目前約3%(佔整體投資配置)，增至5到6%。

不過，這並非代表內地經濟增長會飛升。鑑於內地政府仍高度重視「清零」防疫政策，故目前不預期政策會改變太多。但他提醒，反映中國市場流動性的信貸脈衝(Credit Impulse，新增信貸金額佔經濟比重)已經轉正，預示未來6至9個月，內地經濟活動有更大改善的可能。

現階段中美審計監管合作亦被視為中概股敞口的關鍵風險，據報美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)或於周二(13日)抵港，以核查在美上市中資公司的審計文件，預料需時2個月，將留港至11月11日，內地相關人員亦將來港。