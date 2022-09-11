【二線屋苑大平賣】荃灣屯門上車價瀉到「3字頭」

加息等利淡樓市因素湧現，二手業主極速「散貨」，多個藍籌盤樓價都跌穿裂口位；二線屋苑表現更差。

【荃灣中心】

荃灣中心樓價跌穿400萬元。美聯鍾家豪表示，荃灣中心14座低層A室，實用面積約324方呎，4月開價420萬元，早前已劈價至380萬元，再劈15萬元，成交價365萬元，呎價約11,265元。原業主2018年2月以400萬元購入，帳面蝕約35萬元離場。

【富健花園】

未補價第二市場居屋樓價都重返5年前水平。祥益黃慶德表示，屯門富健花園10座低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲同區綠表客以353.8萬元購入，呎價約5,976元，屬2017年價位。原業主1999年僅以81.55萬元。

【兆山苑】

祥益地產袁思賢表示，日前促成一宗屯門居屋兆山苑「即睇即買」成交，單位為F座中層2室，實用面積546方呎，兩房兩廳。新買家為外區首置客，鍾情該單位間隔實用及內籠寬敞，而且廳房景觀開揚，加上原業主有意換樓，所以即場大幅度劈價達40萬，便決定以420萬元(自由市場價)承接單位自住，實用面積呎價7,692元，屬低市價成交。

原業主於1998年以約106.8萬元購入上址，持貨至今帳面獲利約313.2萬元，單位升值近3倍。

【朗庭園】

美聯物業何廷傑表示，中秋節3日長假，吸引不少睇樓客出動，部分有見樓價回落極速入市，該行新近促成元朗朗庭園2座高層G室成交，單位實用面積約429方呎，建築面積約565方呎，採兩房設計。據悉，低層同類單位上月做價高於「6球」，買家有見單位處於高層，且質素不俗，故睇樓不足1小時，即議價5萬元，以560萬元承接，折合實用呎價約13,054元，建築呎價約9,912元。據悉，原業主2018年以約585萬元購入物業，帳面蝕讓25萬元。

【星漣海】

此外，更多業主寧願「蝕本」出貨，假期間市場已出現至少9宗帳蝕成交。世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山星漣海2B座低層E室，實用面積約767方呎，6月放盤開價1,220萬元，上月已減價至1,128萬元，單位終以1,063萬元售出，累積減幅近13%，呎價約13,859元。原業主於2018年12月以1,197.5萬元購入，帳面虧蝕134.5萬元。

【天鑽】

美聯楊浩然透露，大埔天鑽15座一個低層單位，實用面積約488方呎，叫價738萬元，放盤約半年，市傳剛售約650萬元，呎價約13,320元。單位於2019年購入，帳面貶值逾100萬元。

【新盤】