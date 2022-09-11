美股前瞻：市場憂收水效應　釀股債雙殺

上周不斷有美國聯儲局官員開腔支持「鷹」派加息，市場和分析均大致預期下周將加息0.75厘，不利股市向上。縱使最終的加息幅度尚待分曉，尤其本周二(13日)通脹表現極為關鍵，惟投資者已憂慮本月開始加快的縮減資產負債表(縮表)步伐，將令股市和債市齊齊下滑。

隨着聯儲局量化緊縮(QT)力度日漸加大，由本月起當局每月減持國債及按揭抵押證券(MBS)規模分別增至600億美元和350億美元。紐約聯儲銀行早前預測，聯儲局2025年前減持的資產規模多達2.5萬億美元。

Federated Hermes首席市場策略員奧蘭多表示，經濟已向衰退方向邁進，加上聯儲局加緊收水，將導致股價下跌和債券孳息率上升，他透露近期的現金配置已增至20年高。事實上，由年初至上周五(9日)止，道指、標指和納指分別累瀉約11.52%、14.66%和22.58%；十年期國債孳息率則累升約1.8厘。

奧蘭多又稱，聯儲局每縮表一萬億美元，對經濟的影響相當於額外加息0.25厘。法國興業銀行相信，聯儲局最終縮表規模將達3.9萬億美元，相當於加息4.5厘，將開啟股市新一輪跌浪，料標指跌到2,900至3,200點。Harbor Capital Advisors亦認為，金融市場流動性減少令持大量債券變得更困難，亦會為市場帶來更多波動，惟認為美國國債長遠仍具吸引力。

儘管股市前景風高浪急，惟仍不乏欲險中求勝的投資者入市，尤其年輕一輩。美國網絡券商Robinhood上周五推出追蹤最受其用戶歡迎的100隻股票指數「Robinhood投資者指數」(Robinhood Investor Index)，數據將每月更新一次，該券商用戶的平均年齡僅32歲，故指數能一睹年輕散戶選股取向。

數據方面，周二公布的8月消費物價指數(CPI)按年升幅料由7月的8.5%放緩至8.1%，為下周議息前最後一項關鍵數據；周三則有生產物價指數；周四有零售銷售和工業生產等數據，若數據顯示經濟尚未出現衰退，將推動股市向上；周五為「四巫日」(四期結算日)，即指數及個別股份的期貨與期權結算，根據往績，當日交投量大，股市波動亦較大。