人民幣上周險「破七」　後市如何看兩大因素

過去一周，人民幣經歷大風大浪，為阻匯價單邊急跌，中國人民銀行出手下調外匯存款準備金率，由8%劈至6%，加之官媒文章亦「出口術」指人民幣匯率短期波動不改平穩格局，暫且緩減人民幣跌勢。由於美元匯價抽升，上周四(8日)離岸人民幣兌每美元一度低見6.995，差一點見7算，但上周五(9日)已大反撲，更升穿6.94水平。市場正在揣測官方對人民幣匯價跌幅的容忍程度之際，分析料官方不再糾纏於匯價是否「破7」。

早於上月內地已出手下調一年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)，企圖刺激貸款需求，數據反映措施初見成效。人行數據顯示，8月社會融資規模增量達2.43萬億元人民幣(下同)，雖然比去年同期少5,571億元，惟仍高於市場預期的2.07萬億元，按月更狂飆逾2倍。不過，8月新增人民幣貸款1.25萬億元，卻低於市場預期。

東方證券經濟學家邵宇表示，目前人民幣跌勢一是取決於中美息差，如果美國聯儲局持續大幅加息導致中美息差倒掛幅度擴大，對人民幣均衡匯率依然會構成較高的下跌衝擊；二是中國外貿數據變化，也可能會引發人民幣匯率估值調整。實際上，比起其他非美元貨幣如英鎊、歐元及日圓，人民幣本輪的跌幅相對較小，僅約一成。

對於人民幣貶值的影響，券商中金公司早前發表報告指，中國貿易收支順差仍處於歷史高位。雖然歐美經濟的下行可能會對出口形成一定壓力，但在天然氣等能源的供給尚未完全修復的背景下，中國的貿易份額仍能保持在穩定的高位，助力貿易順差維持在較高水平。