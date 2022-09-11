澳門賭牌競投周三截標　料難吸引新投資者

現牌主積極投新牌亦非無因，分析員指出，因為新賭牌僅10年期對他們有利，年期較現屆賭牌少一半，將難以吸引新投資者投放大量的資金作賭業基建的投資。而且，縱然新人投得賭牌後，在政府手上取得現時博企的娛樂場去營運，但在缺乏自家的酒店配套下，生意前景相信會跑輸擁有酒店、商場、餐飲等配套的同業。加上澳門各項博彩相關稅逾40%，以及獲發新牌的營運商需保持資產淨值50億澳門元等嚴荷的營運條件，都令新投資者望而卻步。

至於中秋節小長假的旅遊和博彩業市況，根據官方數據，中秋節正日(10日)入境旅客為1.65萬人次，雖然較8月的日均1.06萬人次上升逾50%，但與上周9月3至9日入境旅客日均1.63萬人次相若。不少主要旅遊景區都人流稀疏，有旅遊景區商舖的負責人表示，市況出乎意料地靜，生意反不及平日，或因為內地因應疫情不鼓勵民眾出行有關，又或因天氣炎熱，旅客都轉往大型商場。

博企方面，王英偉則稱，中秋節酒店入住率較平日好，但較往時仍有差距。估計是內地較多城市要求居民就地過節，且假期日數較少，故料訪澳旅客不會有太大增長。但他仍期望，下月在內地十一長假期帶動下，酒店入住率可達七至八成。