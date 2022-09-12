基金公司普徠仕：通脹預期恐再次震散市場

美國8月消費物價指數(CPI)將於周二(13日)公布，市場關注通脹數據對接下來聯儲局加息步伐的啟示。基金公司普徠仕(T. Rowe Price)警告，通脹仍是近期最主要風險，市場尚未完全反映潛在的物價升溫壓力，假如通脹預期惡化，可能會再度引發資產市場大幅拋售。

普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師沈文婷接受東網訪問時表示，雖然今年以來股票和債券都經歷了拋售潮，惟通脹回落幅度尚不足改變聯儲局的緊縮政策，短期內市場波動料仍偏高。普徠仕預期，聯邦基金利率今年底可能會「見頂」，達到3.75至4厘水平，比市場的預測更激進。

她提醒，市場可能忽略了潛在的、不斷增加的長期通脹壓力，就是供應層面的投資不足，長遠將限制產出，從而推高物價水平。一旦投資者的通脹預期生變，可能會再度衝擊市場。

縱觀本輪商業周期，美國房屋市場仍然短缺，導致住屋成本通脹於中期內維持於較高的結構性水平；礦業和能源企業到近期才開始增加投資；勞動力市場繼續供不應求；而經濟疲軟亦會抑制投資，種種因素都在進一步損害供應鏈。因此，除非經濟衰退過於嚴重，否則在下一輪復甦周期，很可能會重演類似過去兩年的供應鏈瓶頸。

普徠仕維持對環球股票的「低配(Underweight)」評級，但並非一面倒看淡，因為當通脹回落時，風險資產或會有較佳表現。此外，某些市場的表現也值得期待，其繼續建議「超配(Overweight)」新興市場股票，除了估值相對吸引外，新興市場(尤其是亞洲)經濟剛重新開放，被壓抑的需求得到釋放，或重演此前發達經濟體的強勁表現。

從資產配置角度來看，投資者下半年應採取平衡的風險策略。市場消化了衰退風險後，可能是增持風險資產的好時機；由於今次跌市屬於「股債齊挫」，債券的估值亦回歸至更合理水平，提高了中期的潛在回報。

至於近期表現相當強勢、於20年高位徘徊的美匯指數，沈文婷持中性看法。她解釋，雖然美國經濟正放緩，但表現仍好過其他地區，為美元匯價提供了支持，並預期未來數月美匯將處於上落區間。