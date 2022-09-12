三星資產管理：比特幣年冧五成屬正常　仍看好區塊鏈

今年以來加密貨幣大幅調整，作為「一哥」的比特幣周日(11日)雖處於21,000美元水平，惟年初至今仍累跌逾53%。三星資產運用(香港)ETF投資策略副總裁凌子敬表示，參考過去年度數據，比特幣的「最大回撤(年內高低位的差距)」幅度達五成也是常態，因此今年的跌幅屬正常波動範圍。

加密貨幣本身就具備極端波動的性質，凌子敬指出，若按資產分配的「金字塔」來看，加密貨幣應屬最頂層的資產，即波動性最高、配置中佔比不宜太多的投資工具。以比特幣為例，2018年全年最大回撤為81.1%、2019年為48%、2020年為52.7%、2021年為52.9%，故價格回調一半其實絕非罕見。

加密貨幣此前表現不濟，其中一個主因是較早前發生的穩定幣崩盤事件，使市場對加密貨幣的質疑聲浪漸大。不過，凌氏始終認為，加密貨幣作為資產配置工具將愈來愈普及。舉例而言，資產管理公司貝萊德已開始為機構投資者提供加密貨幣交易服務；全球加密貨幣錢包亦由2012年的不足100萬個，大幅增至目前的8,000萬個。各地也開始針對加密貨幣進行監管，正正反映其受到市場接納。

凌指出，過去一年該ETF的走勢與比特幣相關度達到0.84，短期內可視作追蹤加密貨幣表現的投資工具。不過，他同時強調區塊鏈的應用絕不止於加密貨幣，目前也有用在數碼身份證、土地交易契約等方面，故長遠而言，該ETF走勢將反映相關技術的發展潮流。

受累於加密貨幣跌價，透過電腦運算賺取貨幣的「挖礦」活動開始減少，連帶影響半導體產業。凌氏解釋，今年半導體板塊顯著跑輸整體股市，背後有多重因素，包括歐美加息引發的高增長科技股估值調整、消費電子產品需求減少、晶片荒緩解等。他認為，半導體產業長遠而言仍具備投資價值，但可能要等到加息潮結束後才會有起色。