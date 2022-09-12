曜熊理財：新興市場基金難以樂觀

市場一直希望美國聯儲局由9月份開始採取幅度更小的加息措施，現在預計9月仍加息0.75厘，將是美聯儲連續第3次採取相同幅度的加息措施。美股跌至支持位出現反彈，但美國基金仍可能再次下跌。

未來美國經濟增長前景總體上仍然疲弱，物價水平仍處高位。美股未來上漲只是一場熊市反彈。與過去幾十年的經歷相比，此次熊市反彈的持續時間和規模並不罕見。美股確定見底前，市場將持續波動。

歐洲情形更差，俄烏戰爭長期化，能源危機加深，歐盟能源部長會議上將敲定緊急干預措施，以解決該地區的能源危機。與此同時，歐洲將無法避免經濟衰退，歐洲基金下跌難已避免。

自8月中旬以來，新興市場指數已不斷下跌，跌至6月份的最低點，未來將達到2020年新冠疫情影響以來的最低水平。美聯儲為對抗通脹而收緊貨幣政策，直接影響全球經濟放緩等一系列風險都在下跌中一一浮現。

近期新興市場貨幣掀起貶值風暴，未來幾個月將面臨更多的貶值，尤其是日圓貶值，對新興市場貨幣匯率形成了嚴重擠壓。由於外部金融狀況惡化，加上美聯儲收緊政策引發的避險情緒，亞洲新興市場基金短期難以樂觀。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉