陳樂怡：關注電動車競爭環境潛在轉變 另宜候調整收集煤股

美國聯儲局「鷹」派立場清楚，粉碎市場轉「鴿」的憧憬，9月加息0.75厘已亳無懸念；預計美國即將公布的8月CPI將顯示通脹只緩慢回落，仍不足以動搖聯儲局強硬路線。其中能源價格很大可能於冬季再次上升，旱災及地緣政治因素或會令糧食價格上漲，短期通脹難解。

美匯指數強勢，加上內地受到內外需放緩夾擊，8月外貿數據不濟，人民幣下試7算，不利於中資股表現。內地疫情封控升級，企業盈利下行周期持續，恒指二次探底機會增加。未來一周重磅數據方面，內地將會公布8月工業增加值、零售及固定資產投資數據，受到疫情及高溫天氣打擊，故未容樂觀。

另外，俄羅斯切斷輸往歐洲天然氣供應，逼使歐洲重新加大使用煤炭發電，海外煤價易升難跌，變相支撐國內煤價。四川省限電事件反映可再生能源供應不穩的特質，內地重申保障能源供應，將會增強煤電的角色，預計煤股續處於高位水平，投資者宜候調整收集。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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