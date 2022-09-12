鄺紫珊：外資回流　看好東協股市後市表現

今年以來，美國聯儲局加息行動，令全球多國股市都大幅震盪，新興亞股也難獨善其身，但外資資金則持續流入東協股市，讓東協股市表現相對抗跌，成為新興亞股的投資亮點。

今年上半年，東協股市曾經歷調整，現時的市盈率評價已回到合理水平，投資者可不妨趁通脹回落，以及疫情解封讓東協市場復甦時，可趁機布局區域型基金。

事實上，新興亞股年初至今，整體跌幅已超過20%，其中台灣及南韓市場資金流走情況更是明顯。相反，佔權重值不算高的東協股市則繼續受外資青睞，包括超買印尼及泰國市場近50億美元，馬來西亞則有近20億美元，至於第二季調整幅度較大的越南則維持小幅度的超買。整體而言，富時東協指數今年以來僅小幅下跌約1%，屬於相對抗跌。

另一方面，由於歐洲地區的天然氣供應遭俄羅斯斷供，讓歐洲多國出現能源短缺危機，全球最大的動力煤出口國印尼卻因此而受惠，讓印尼股市第三季以來不跌反升，累計雅加達綜合指數今年以來累升9%，並居亞洲股市之冠。至於泰國也因入境旅客人數持續回升，泰國股市7月以來也維持震盪上升的強勢格局。

基於東協經濟增長動力高於其他新興國家，市場普遍預期今年經濟增長率可望高於長期均值，好像馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓，以及越南均是少數增長率高於2021年的區域，企業的增長速度也可望維持雙位數增長，有投資銀行預估MSCI東協指數2022年每股盈餘(EPS)增速有望達14%，遠高於過去十年的平均值。

東協國家的基本面與企業盈利面仍維持穩健的復甦勢頭，加上多國已開始解封，東協各國股市的預估市盈率仍算合理，估值仍具吸引力。儘管東協市場也會因聯儲局加息政策影響，但隨着經濟活動復甦及入境限制放寬，以及原材料題材的支撐下，將有利東協企業盈利增長，及吸引外資回流，看好東協股市後市表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊