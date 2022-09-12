郭家耀：比亞迪中長遠仍有趁低吸納的價值

比亞迪8月汽車產量175,418輛，按年增153.5%。其中，新能源汽車產量175,418輛，增加180.2%。月內，汽車銷量共計174,915輛，增加155.2%。其中新能源汽車銷量174,915輛，增加184.8%。今年首8個月累計汽車產量991,325輛，按年增加159%；累計銷量983,844輛，增加164%。

比亞迪早前公布6月止6個月中期業績，營業額1,506.07億元人民幣(下同)，按年增加65.7%；毛利203.42億元，按升75.4%。錄得純利35.95億元，按年增長206.4%，為其盈利預測上限，主要受惠於新能源汽車銷量增長快速。今年上半年集團的汽車相關產品收入為1,092.67億元，按年增加130.3%；手機部件及組裝業務收入410.7億元，按年下跌4.8%，分別佔集團收入的72.6%及27.3%。

今年上半年，集團的新能源汽車銷量按年大幅增長，並創歷史新高，市佔率大幅提升至24.7%，較2021年增加超過7.5個百分點。集團積極研發新產品，更涉足新能源汽車的多個相關產業，且取得不俗成效。

據南韓調查機構SNE Research報告，7月全球電動車電池銷量大增80%至39.7吉瓦時，當中比亞迪銷售為6.4吉瓦時，壓過LG Energy Solution成為全球第2位，僅次於13.3吉瓦時的寧德時代。市佔率排名方面，寧德時代以34.7%的位居榜首，緊隨其後的是LG Energy Solution的14.2%及比亞迪的12.6%。可見比亞迪品牌影響力持續提升，於新能源汽車相關產業中搶佔先機。

值得留意的是，據港交所文件顯示，美國股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡繼早前出售133.1萬股比亞迪股份後，上周再出售171.6萬股比亞迪股份，每股平均價262.7243元，套現4.51億元，持股量由19.02%，降至18.87%。

巴菲特旗下投資旗艦巴郡持續於市場出售比亞迪股份，引起市場對股份前景的憂慮，惟投資者要明白，股東減持不排除是為了鎖定利潤，而非看淡其前景。內地新能源汽車市場仍是一片藍海，股東減持消息或影響短期股價走勢，中長遠看，股份仍有趁低吸納的價值。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)