【星期二‧炒啲乜】本周4日市　投資者假後點部署？

美國聯儲局主席鮑威爾稱「會堅定對抗通脹」，市場普遍共識本月將加息0.75厘。有分析指投資者趁低吸納，且蘋果公司(Apple Inc.)發布新產品，刺激大型科技股做好，美股三大指數上周五(9日)升1至2%，且為4周以來首次錄得單周齊升；全星期計，道指、標指及納指分別累升2.7%、3.6%及4.1%。

至於港股上周五在憧憬內地再放水而反彈逾500點，恒指結束6連跌，收復19,000點關，回升至19,300點水平，惟全周仍要跌89點，且連挫兩周，累瀉807點或4%。

在國際形勢上，歐洲地區的天然氣供應遭俄羅斯斷供，勢引發能源危機，投資者不容忽視後續發展，將影響全球經濟情況。

另外，今(12日)仍為中秋節假期，中港兩地股市休市，周二(13日)始復市，雖然只得4個交易日，但周內有多個重要經濟數據排隊出爐，包括英國央行將公布議息結果、美英兩國8月份消費者價格指數(CPI)，以及內地8月工業增加值、零售及固定資產投資數據等，投資者於假日備課，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以立於不敗之地。

1、【曜熊理財：新興市場基金難以樂觀】

2、【陳樂怡：關注電動車競爭環境潛在轉變 另宜候調整收集煤股】

3、【鄺紫珊：外資回流 看好東協股市後市表現】

4、【葉尚志：李寧銷情恢復 上望目標82元】

5、【郭家耀：比亞迪中長遠仍有趁低吸納的價值】