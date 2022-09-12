首8個月甲級寫字樓租金累跌4.1%

香港疫情持續反覆，市場觀望氣氛濃厚，甲乙廈售價均窄幅上落，美聯工商舖表示，整體甲廈售價8月按月跌約0.8%，整體乙廈售價則按月則升約1.7%。相反，寫字樓租金輕微向上，甲廈租金8月份按月升約0.8%，但今年以來仍累積挫約4.1%。而整體乙廈租金則輕微向下，按月跌約0.8%。

該行續指，甲廈空置率仍然未有改善，8月份的整體甲廈空置率錄約9.9%，較7月份的約9.8%輕微上升0.1個百分點，當中尖沙咀區的空置率最新升至約8.7%，是繼7月份後，再次創2020年6月有紀錄以來新高。而相比起7月份，灣仔/銅鑼灣區是唯一空置率有改善之地區，甲廈空置率由約8%下跌至約7.3%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然疫情陰霾未過，但商廈價格早已大幅回調，帶動核心區商廈於疫市下仍錄大手買賣，相信現時最壞時刻已過。加上近日社會各界均發聲促請通關，以及港府亦正與內地商討「逆隔離」安排，無疑令市場憧憬進一步放寬入境檢疫隔離要求，甚至全面恢復通關帶來曙光，相信若有關措施落實，跨國企業對寫字樓的租賃需求會更加明確，有利商廈市場。