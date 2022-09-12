8月本港舖位租賃成交金額按月顯著上升逾15%

香港工商舖整體投資市場觀望氣氛濃厚，8月該類物業租賃市場呈量穩價升走勢。中原(工商舖)資料顯示，上月工商舖市場共錄得約1,564宗租務個案，成交金額逾1.11億元，按月分別微跌約0.38%及顯著上升約15%，以成交金額計，工廈及商舖則均錄得升幅。

據該行統計資料，8月整體工商舖租賃成交量，較2021年同期則減少約17.8%。總成交金額亦減少約9.4%。不過，上月工廈及商舖走勢相對較好，其中以工廈表現較突出，按月出現價量齊升的情況，上月該類物業錄751宗租務成交，涉額約2,747萬元，按月分別增加約6.2%與40.8%，較去年同期則只跌約5.4%及1.2%，中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，反映不少企業看好本港工廈前景，個別把握目前議價空間較大的形勢，積極承租面積較大的物業作中長遠發展。

至於受市場關注的舖位市場，按月則出現價升量跌情況，8月有約392宗租賃個案，按月下跌約8.8%，而按年比較則下跌約21.9%，至於成交金額約5,046萬元，按月比較上升約15.8%，而與比去年相比則下跌約8.9%。

至於寫字樓表現較差，資料顯示，8月商廈錄約421宗租賃成交，涉額約3,394萬元，按月及按年都量價齊挫，其中按年交投量及成交金額，分別大幅減少約30.5%及15.9%。

潘認為，自今年初第5波疫情爆發後，整體工商舖市道持續偏淡，現時與工商舖走勢最密切連繫為通關，他又指，10月施政報告及緊接的國際性會議展開後，本港市道前景將更見清晰，為工商舖租務市場迎來轉機，預期屆時會以舖市復甦速度最為顯著，加上不少零售及餐飲行業需為聖誕新年檔期作部署，料會吸引商戶加緊租舖開業，帶動租務交投，而工廈市場走勢仍會持續，寫字樓則會個別發展。