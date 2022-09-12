新地15商場中秋長周末人流及生意額均按年升約15%

新地執行董事馮秀炎表示，本港零售市道逐漸回暖，剛過去7月的本地零售業總銷貨額估計約283億港元，較去年同月上升約4.1%，遠超預期。而本地就業市場持續改善及受政府電子消費券帶動，市民消費信心向好。

15大商場除apm外，包括大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，期間商場推出傳遞歡樂的創意互動應節裝置、戶外賞月體驗，加上商場各式節慶活動及多重消費優惠獎賞。

今年中秋節長周末該批商場人流較去年同期升逾15%，當中，以餐飲、電子產品及珠寶手錶較受惠，平均生意按年升10%至15%。

餐飲方面，由於近日防疫政策有所收緊，不少顧客因而減少逾8人聚會，轉為在非中式餐廳訂枱，並以6至8人家庭客聚餐為主，為彌補大枱訂位減少的損失，不少餐廳限每輪用餐1.5小時，冀加快翻枱次數，晚市消費平均達3,000至4,000港元。

電子產品方面，由於即將發售兩款新型號手機，掀起預訂搶購熱潮，潮流家電如新款8K電視及空氣清新機為暢銷產品。

至於珠寶手錶方面，因年尾嫁娶，以及金價回落，帶動龍鳳手鐲及金飾銷情理想。

馮續指，展望下半年，就業率和市民收入持續改善，加上十月政府電子消費券即將發放第二浪，料可再度刺激消費，預料市面氣氛會持續向好。