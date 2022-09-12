【供應鏈危機】海運榮景壽終正寢？陽明海運︰無咁易

9月首周從上海到美國西岸的貨櫃運輸成本按周暴瀉23%，市場廣泛關注航運業的榮景是否已經壽終正寢。陽明海運董事長鄭貞茂表示，運費急跌只是「短期現象」，上述情形乃因中國經濟及當地塞港問題紓緩，推高運費的隱憂仍存，如全球貨船的準時率還未回到疫情前的50%以上。

業界傳出具指標意義的美西線40呎櫃運費恐怕很快失守3,000美元，陷入2,000美元「保衞戰」，屆時或引發小型船公司和非聯盟貨船的淘汰賽，若最後小船陸續退出美國航線而轉戰東南亞等航線，又將掀起亞洲近洋線運費戰。

事緣疫情期間美國航線運費飛漲，吸引許多船公司高價搶租貨輪，或將亞洲線小型貨船調入美國航線，期間他們承受着高昂的船租，而且由於船舶沒有脫硫器而需使用貴30%的低硫燃油，一個40呎櫃的運費成本約2,500至3,000美元，所以一旦運費跌穿3,000美元，一些公司會捱不住而離場。

鄭貞茂指，迄今美國消費支出還在增長，即使美國西岸航線運費因塞港紓緩等在跌，東岸乃至歐洲仍在塞港，單是陽明的船期，就依然無法恢復到疫情前的水平，如歐美船期不順，亞洲就會塞港。近期市場在討論明年後有不少新船下水，憂心運力供過於求，惟沒有計算到很多舊船舶可能會被淘汰，而且如果船舶要因應減碳降速，船公司需要更多船舶來維持航線，避免顧客「詐型」。

真正困擾航運公司的，乃過去各國政府支持船公司組成聯盟，提升物流效率，惟過去兩年運費高漲後，他們收到很多抱怨，開始檢討航商聯盟的運作模式。此外，航運業2023年起要繳納碳稅，開支不小，可否將其轉嫁給客戶要看未來的供需環境，況且船公司實現減碳也有不少成本。

中遠海控副總經理陳帥早前表示，SCFI美西航線運費為每個大櫃(40呎集裝箱)3,959美元，運費下跌原因包括主要航區港口堵塞有所緩解，運力得到逐步釋放，而且通脹壓力加大、能源價格高企等拖累市場需求出現一定程度的下滑。

不過，陳稱，目前中遠海控歐美幹線出口方向長期協議貨物比重均在一半以上，亦對核心合約客戶的履約能力有信心，不會出現毀約情況，整體影響有限。