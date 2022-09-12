【供應鏈危機】海運榮景壽終正寢？陽明海運︰無咁易
2022年09月12日 19:29
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9月首周從上海到美國西岸的貨櫃運輸成本按周暴瀉23%，市場廣泛關注航運業的榮景是否已經壽終正寢。陽明海運董事長鄭貞茂表示，運費急跌只是「短期現象」，上述情形乃因中國經濟及當地塞港問題紓緩，推高運費的隱憂仍存，如全球貨船的準時率還未回到疫情前的50%以上。
業界傳出具指標意義的美西線40呎櫃運費恐怕很快失守3,000美元，陷入2,000美元「保衞戰」，屆時或引發小型船公司和非聯盟貨船的淘汰賽，若最後小船陸續退出美國航線而轉戰東南亞等航線，又將掀起亞洲近洋線運費戰。
事緣疫情期間美國航線運費飛漲，吸引許多船公司高價搶租貨輪，或將亞洲線小型貨船調入美國航線，期間他們承受着高昂的船租，而且由於船舶沒有脫硫器而需使用貴30%的低硫燃油，一個40呎櫃的運費成本約2,500至3,000美元，所以一旦運費跌穿3,000美元，一些公司會捱不住而離場。
反觀中遠海控(01919)、東方海外國際(00316)、馬士基、陽明等「3大聯盟」的成員動輒以負載過萬個標準箱(TEU)以上貨櫃的大型貨輪經營歐美航線，每TEU單位成本相對低很多；早前更有傳船企即將透過控制載貨量、減班甚至跳過港口等方式調節運力。券商估計，航線多元化和長約業務比重較高的船公司從這波運費跌勢所受的衝擊有望較輕。
鄭貞茂指，迄今美國消費支出還在增長，即使美國西岸航線運費因塞港紓緩等在跌，東岸乃至歐洲仍在塞港，單是陽明的船期，就依然無法恢復到疫情前的水平，如歐美船期不順，亞洲就會塞港。近期市場在討論明年後有不少新船下水，憂心運力供過於求，惟沒有計算到很多舊船舶可能會被淘汰，而且如果船舶要因應減碳降速，船公司需要更多船舶來維持航線，避免顧客「詐型」。
真正困擾航運公司的，乃過去各國政府支持船公司組成聯盟，提升物流效率，惟過去兩年運費高漲後，他們收到很多抱怨，開始檢討航商聯盟的運作模式。此外，航運業2023年起要繳納碳稅，開支不小，可否將其轉嫁給客戶要看未來的供需環境，況且船公司實現減碳也有不少成本。
中遠海控副總經理陳帥早前表示，SCFI美西航線運費為每個大櫃(40呎集裝箱)3,959美元，運費下跌原因包括主要航區港口堵塞有所緩解，運力得到逐步釋放，而且通脹壓力加大、能源價格高企等拖累市場需求出現一定程度的下滑。
不過，陳稱，目前中遠海控歐美幹線出口方向長期協議貨物比重均在一半以上，亦對核心合約客戶的履約能力有信心，不會出現毀約情況，整體影響有限。