向世界錢進：獅城吸海外專才　全方位經濟解構

全球各地求才若渴，以把握疫情後的復甦機遇。其中，新加坡近期宣布推出新工作簽證「海外網絡和專業簽證(Overseas Networks & Expertise Pass)」，藉以吸引各行各業的頂尖人才前往獅城工作和生活。新簽證每5年續期一次，成功申請人士的配偶亦可以跟隨赴星洲工作。

此項新簽證將於明年1月1日起開放申請，要求申請人在過去一年的月薪至少有3萬新加坡元(約16.8萬港元)，或抵達新加坡後會賺到同等每月收入。近期在新加坡沒有工作經驗的海外申請人，還需要證明他們曾經或將要為一家成熟的公司工作，而市值至少達5億美元(約39億港元)或年收入至少有兩億美元(約15.6億港元)的公司才被視作成熟的公司。

【具卓越成就豁免月入門檻】

值得留意的是，如果申請人在體育、文化藝術、科學科技或學術領域上取得卓越成就，則可獲豁免上述月入門檻，月薪低於3萬新加坡元也可提出申請。

新加坡當局指，新簽證的好處是可為外籍人士提供更大的就業靈活性，包括允許獲批簽證人士同時經營和任職於多家企業、更換工作時毋須重新申請簽證，且配偶在獲得同意書後，便可一起前往當地就業，不用另外申請工作文件。同時，新簽證將有利星洲更好地與香港及阿聯酋等鄰近商業中心爭奪人才。

資料顯示，新簽證其中一個特點是賦予簽證持有人可隨時在新加坡同時創辦、經營，以及為多家公司工作。相比之下，目前的新加坡工作簽證規定要從事特定工作，轉換公司時需要重新申請簽證。

【簽證為期5年 享醫療服務】

另外，新簽證為期5年，也比典型只持續兩至3年的工作簽證期限為長。簽證持有人於5年內可以自由出入境新加坡，不設居留時間限制，亦可跟新加坡國民一樣享有當地醫療及公共服務。

簽證滿5年後可續期，而要獲得續期資格，簽證持有人需滿足特定條件，包括過去5年在新加坡平均賺取至少3萬新加坡元的固定月薪，或創辦、經營一間新加坡公司，且僱用至少5名新加坡人，每人收入至少5,000坡元(約2.8萬港元)。

【入籍須兩年內住滿一年】

至於要入籍新加坡，基本條件是在取得永久居留身份後，兩年內累計住滿一年，或5年內累計住滿兩年，期間要交足稅，並且沒有違法。除此以外，當地移民局的入籍審查也着重申請人的生活有否融入新加坡，例如子女是否在當地讀書等。

【考慮事項：需留意氣候政局】

新簽證看似可吸引外國人才，但在新加坡生活是否較好，還要看是否適應星洲全年皆悶熱的氣候、政治上不夠民主、言論不夠自由、第二代男性永久居民要服兵役等轉變。

從國家層面看，中美在多個領域角力不斷，會否有殃及池魚的可能同樣值得留意。例如在2020年時，美國財政部外國資產控制辦公室宣布對8家實體實施制裁，指它們涉嫌幫助伊朗規避能源制裁，當中便包括來自新加坡的公司。又例如在2018年，美國亦制裁了新加坡兩家實體和一名個人，稱其涉嫌為北韓進行洗黑錢等活動。

【與美制裁俄 貿戰料無礙】

而俄羅斯入侵烏克蘭後，新加坡很快就決定加入制裁俄羅斯的行列。總理李顯龍當時指此舉不是選邊站，而是為了捍衞原則，維護不侵犯別國領土完整及主權的基本原則。

上古國際集團董事梁彥穎表示，新加坡鄰近馬來西亞及印尼，人口少，天然資源也少，需與這兩個較大國家和睦相處，新加坡政府官員的智慧備受考驗。新加坡選擇制裁俄國，一來表示支持美國，二來是反對大國侵犯小國。

梁續指，在中美貿易戰中，新加坡戰戰兢兢地經營自己的路線，不希望刺激任何一方，暫時做得算很不錯，故此預期短時間之內應不會受到美國制裁。再者，近年美國不時批准向新加坡銷售武器裝備，所以他們的關係應不會太差。

【經濟前景：今年GDP料僅升3.5%】

新加坡金管局9月初發布的季度調查顯示，逾20名經濟學家和分析師給予今年新加坡國內生產總值(GDP)增長預測中值為3.5%，較6月時預測的3.8%增長有所下降，並預測明年GDP增長進一步放緩至2.8%。

【金融建築業增長或放緩】

通脹方面，今年預測上調0.7個百分點至5.7%，明年將會放緩至3.5%，至於今年核心通脹預測，亦由6月時的3.4%，上調至最新的3.8%。

專家認為，外圍經濟增長放緩、全球資金流動性趨緊、通脹升溫、地緣政治局勢緊張、金融市場波動等因素，使星洲經濟面對下行風險。當地金融服務、建築等行業增長趨向疲弱，亦是今年該國經濟增速可能低於預期的原因。

9月份報告顯示，新加坡建築業今年預料將增長4.6%，較6月時預測的增長5.9%為低；金融和保險業預期增長2.5%，也低於先前預期增長3.8%。非石油類國內出口料將增長7.3%，則比先前預期高1%。

【物價趨勢：通脹14年高 勢收緊幣策】

星洲7月消費物價指數(CPI)按年升7%，撇除交通及住宿的核心CPI也按年升4.8%，雙雙創下2008年以來高位，主因受食品、電力及天然氣價格上漲影響。

新加坡總理李顯龍在8月時表示，短期內全球不太可能回到過去數十年低通脹及低利率的時代，新加坡必須通過行業轉型，提升技能及提高生產力；而政府未來數月將採取一切必要措施，協助國民應對物價上漲，特別是幫助弱勢家庭應對通脹。

當地財政部其後宣布，約120萬個家庭在9月各獲分發一筆過100坡元(約563港元)家庭公用事業費用補貼，協助抵銷水費和電費開銷，紓緩國民面對的通脹壓力。不論是住在私人物業還是資助房屋，至少有一名成員為成年新加坡公民的家庭便合乎資格獲得補貼。政府估計，是次補貼耗資達1.2億新加坡元(約6.7億港元)。

面對通脹高企，市場已預期新加坡金管局將在10月預定發表的聲明中，再次收緊貨幣政策。

7月時，當局把新加坡元的名義有效匯率區間中點，重新調整至當時匯率水平，使新加坡元兌其他貨幣可進一步升值。此舉旨在應對進口成本壓力，以期減慢通脹趨勢，確保中期物價穩定。

儘管今年美元持續強勢，重挫亞洲貨幣表現，但由於新加坡金管局採取緊縮措施，疊加已與國際市場通關助經濟復甦，使新加坡元的表現較區內貨幣佳。新加坡元兌美元年內貶值約3.4%，但兌除港元外的亞洲貨幣均升值。

愈來愈多華爾街大行包括高盛、花旗、加拿大皇家銀行，目前正押注新加坡金管局延長貨幣緊縮時間，而紛紛看好新加坡元後市走勢，其中，高盛指目前在亞洲貨幣市場中，新加坡元是最值得看好的選擇。

【樓市表現：樓價租金漲勢提速】

新加坡市區重建局數據顯示，新加坡第二季私人樓價指數按季上升3.5%，較首季的0.7%增幅顯著加速，並連升9季。當地私人住宅租金指數按季漲6.7%，亦較首季的4.2%升幅加快。

事實上，新加坡樓市在去年已平均上升逾一成，創自2010年以來最大年度升幅。樓價能夠在疫情下不跌反升，主要是星洲有政局穩定和市場自由開放的優勢，吸引不少跨國公司前往開設辦事處或設立亞洲總部，為樓市和租賃市場帶來支持。

然而，隨着新加坡政府去年底推出一系列樓市降溫措施，包括把外國人購買物業的額外買家印花稅稅率由20%調高至30%，以及當地生活成本和利率向上的影響逐步浮現，星洲樓市今年下半年的走勢仍待觀察。而基於印花稅措施，使外國人在新加坡居住時會優先考慮租樓，租務市場仍可看高一線。

【生活質素：連續16年成外勞最宜居城市】

人力資源顧問機構ECA International每年均會發布外派僱員宜居城市排行榜，自該榜2005年設立以來，新加坡已經第16年蟬聯第一位，反之香港在最新的2021至2022年排行榜中，跌至第77位，較上一年度急跌19位。

ECA根據各地的氣候與空氣污染、自然環境、醫療服務、住屋及公用事業、地區隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、社會政治局勢等多個因素，來評估外派僱員在全球超過490個地區的整體生活質素。

儘管今年新加坡的整體得分因疫情封鎖措施，以及日漸增加的網絡審查而下滑，與位列第2及第3名宜居城市之間的差距收窄，但由於星洲在國際化教育、基礎設施，以及住屋方面仍然取得高分，令其繼續守穩榜首位置。相比之下，多個亞太地區城市受持續封城措施影響，導致在宜居城市排名下降，香港是其中一個例子。很多去年排名較香港低的地區均放寬了社交距離限制，令全球排名上升，並超越香港。