【加密貨幣動向】以太幣合併在即 或惹炒作

加密貨幣經歷周末大升之後，「二哥」以太幣周一(12日)回落1%左右，低見1,746美元；「一哥」比特幣則再升2%，高見22,065美元。縱使兩大貨幣走勢分歧，惟一般相信，由於以太幣合併在即，於升級後將會再有一重升浪。

以太幣合併將影響市值第二大的區塊鏈網絡，亦可能是區塊鏈第一次改變其共識機制，所有開發人員、礦工、驗證者等，全部活動都會由工作量證明(PoW)轉入PoS(權益證明機制)，象徵以太幣的「ETH 2.0」時代正式開始。分析指出，合併對於其安全性、挖礦的耗電量等都大有改善，將有助節省成本。

加密貨幣分析公司Chainalysis早前發表報告認為，合併之後，以太幣價格可望與其他加密貨幣脫鈎，因其質押獎勵機制將為機構投資者引入類似債券、大宗商品等工具的投資收益，每年回報大概有10至15%。

大型機構亦繼續支持加密貨幣。芝加哥商品交易所(CME)周一發行以太幣期權合約，以每份合約50枚以太幣的規模開出。芝商所表示，以太幣期貨和期權將在整個合併過渡期間繼續交易，惟此後其價格將受到每日價格限制和熔斷機制的約束，以幫助維持市場秩序。

另外，重倉比特幣的軟件開發商MicroStrategy計劃出售高達5億美元的股票，以作為增持比特幣的彈藥。該公司已與開展加密貨幣業務的兩家華爾街投資銀行Cowen和BTIG簽訂了銷售協議，並表明此次股票發行的淨收益將用於「一般企業用途，包括收購比特幣」。