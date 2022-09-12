【金融戰】中美審計周內起步　港又做磨心

港股除受傳統因素影響外，還有中美金融邁向脫鈎！儘管外媒稱，有100多家在美上市中概股有機會避免退市威脅，但結束中美監管機構之間曠日持久的審計底稿爭端仍非短時間內可望實現。據報中概股審計風暴將於周二(13日)起登場，戰線無可避免涉及本港，中秋節小長假過後迎來遠道而來的美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)人員，預計直至11月11日前，中美雙方也可能隨時傳出爭端。

縱使香港向來是中企掛牌集資的最大離岸市場之一，惟外媒報道，有身處內地的國際律師事務所合夥人透露，香港市場仍相對較小，故內地監管機構早已放眼歐洲市場，包括英國、瑞士和德國，並由此簽署連串新協議。同時，在瑞士蘇黎世和德國法蘭克福上市，能使中國的證券發行人愈來愈有能力更直接地接觸歐洲投資者。

事實上，自今年3月8日起首批在美上市的中資公司遭美列入「預摘牌名單」，至今已滿半年，中資公司湧向歐洲發行全球預託證券(GDR)的名單亦不斷增加，年初至今已有18家A股公司實施或正籌劃發行GDR，當中大多選址瑞士。分析指，中概股在美退市陰影一日未散，中歐資本市場互聯互通的發展勢進一步加速，GDR仍有望承接融資需求。

在中企赴美掛牌熱情驟降下，歐洲已成為今年中企上市融資最多的地區。據外媒引述Dealogic數據顯示，今年以來共有5家中企在瑞士及倫敦的證券交易所發行GDR，融資金額超過21億美元。相比之下，在美上市的中企總融資額卻不足4億美元。於正在籌劃發行GDR的13家中企中，就有11家明確選擇在瑞士。惟業內人士提醒，赴歐發行的股票銷售不太可能與中企在美上市的交易流量相比。