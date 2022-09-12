【住宅拍賣】高爾夫‧御苑低購入價兩成翻拍

樓市低迷，拍賣場有多項銀主及業主盤以低市價推售。北區高爾夫‧御苑兩個銀主單位減價翻拍，推拍價510萬元與530萬元，均較原業主買入價低逾兩成。

黃開基拍賣行本周三(14日)推拍約34項物業，上述物業包括7座高層E室及C室銀主單位，實用面積約372方呎與約375方呎，分別減價約35萬元及約20萬元翻拍，呎價約13,710元及約14,133元。兩單位原業主先後於2017年及2018年購入，現開價低約180萬元與約206萬元，貶值約26%及約28%。

同場九龍站君臨天下1座高層D室銀主盤，實用面積約804方呎，去年曾開價2,980萬元，現減780萬元或約26%，以2,200萬元推拍，呎價約27,363元。開價較個別銀行網上估價低約225萬元。

忠誠拍賣同日推約17項物業，當中西營盤瑧蓺低層A室，屬遺產承辦人物業，開價1,150萬元，呎價約24,892元。該單位於2018年成交價約1,292萬元。另筲箕灣福怡大廈低層連平台戶，連租約推拍價550萬元，較銀行網上估值低約23.5%。

環亞物業拍賣亦將於下周二(20日)推拍約37項物業，包括銅鑼灣寶富大樓低層B室住宅單位，可作樓上舖，連租約以780萬元推出，呎價約15,758元。單位租金收入約3萬元，以開價計回報率達約4.6厘。