二手繼續尋底！藍灣半島低估價6%沽

二手樓價繼續尋底，小西灣藍灣半島一個兩房單位，剛以780萬港元沽出，較銀行估價低約6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座高層F室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望山景，獲外區客以780萬元購入，呎價約16,774元，較個別銀行估價830萬元，是次做價低約6%。

●中原陳偉華透露，灣仔囍滙1座中層G室，實用面積約552方呎，兩房間隔，望內園景，以1,616萬元易手，呎價約29,275元，新買家屬於用家。

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新界區

●祥益林偉光表示，屯門居屋澤豐花園2座高層E室，實用面積約577方呎，三房間隔，外區首置客見原業主提供議價空間，獲減價41萬元，於已補價自由市場以459萬元購入自用，呎價約7,955元，屬低市價。

●中原王勤學指，元朗鉅發大廈1座低層E室，實用面積約593方呎，套三房間隔，今年5月開價690萬元，買賣雙方議價後，最後以640萬元成交，共減50萬元或7.3%，呎價約10,793元，新買家為首置客。

●中原楊頌堯透露，大埔居屋明雅苑C座高層16室，實用面積約338方呎，兩房間隔，議價後以已補價自由市場價446.8萬元沽出，呎價約13,219元，新買家為用家，原業主則於2017年以408萬元購入。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山雅典居9座中層A室，實用面積約727方呎，三房間隔，享海景，放盤時叫價995萬元，放盤2個月，其後調整至965萬元沽售，呎價約13,274元。