【能源戰】印尼擬購俄油　美憂歐佗衰家

能源戰邁向冬季，各地為進口廉價油氣抗通脹，世界分裂有提速迹象！東南亞最大經濟體印尼總統維多多最新透露，正考慮加入印度與中國行列，購買俄羅斯石油，以抵銷日益上升的能源成本壓力。與此同時，美國財長耶倫預警，美國民眾今冬恐面臨汽油價格飆升，因屆時歐盟會大幅減購俄油。這警告隨即惹來美國政界及學者憂慮歐洲衰退會禍及美國，高盛更認為能源戰已屆臨界點，市場仍低估危機的深度、廣度和結構性影響。

今年11月或許是世界正式確立分成兩大陣營的月份。印尼作為二十國集團(G20)峰會的主辦國，目前正積極籌備，維多多除透露已邀請包括俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基在內的各國領袖與會外，又承認正考慮購入以七折出售的俄油，因政府有責任尋找各種資源來滿足人民的能源需求。

印尼多年來從未由俄國進口大量石油，但目前處於艱難，早前已有當地民眾上街示威，表達不滿燃料價格大升30%，令政府要宣布增加能源補貼金額三成來應對，惟財政難長期支持。當地8月通脹按年升達4.69%，已連續3個月高於央行2至4%目標。

除了印尼外，另有傳俄國以更廉價的原油利誘印度不加入西方集團的俄油價格上限計劃，惟遭俄國否認。

高盛認為，能源戰已到了臨界點，尤其在民眾的可負擔性，重申當前的危機較1970年代石油危機更嚴重。歐洲政府可能需要重大的政策干預，因若明年初典型歐洲家庭的能源帳單達到每月500歐元，就意味較2021年加價兩倍。該行建議短線需在發電領域上引入價格上限，長線要持續推動包括風力和太陽能的可再生能源。

恰巧德國昨披露最新數據顯示，7月從俄國「合法」進口的商品總額達29億歐元，按年升10.2%，主要涉及煉鋼用的焦煤和石油產品，在在凸顯能源戰非等閒。

不堪的是，正值能源短缺之際，法國斯特拉斯堡電力竟擺了大烏龍，上周出現超賣電力的交易錯誤，使公司損失6,030萬美元，並導致法國政府被迫向英國、西班牙等鄰國求救，指當地可能出現電力短缺危機。這亦凸顯一個潛在問題，就是一旦今冬歐洲電力嚴重短缺，歐洲內部天然氣與電力的交易可能會因此中斷而出現更多指令失誤。

金融機構就此進入備戰狀態！有傳摩根大通近日已展開停電演習，必要時改用柴油發電機維持主要辦公室營運數日。意大利第二大銀行裕信(UniCredit)重點演練數據處理不受停電影響。泛歐交易所已備妥發電機以便不時之需。德意志銀行在德國1,400間建築物實施節電措施。

由於銀行系統牽涉到社會其他系統，有學者擔心，若自動提款機或無現金交易被中斷，可能會帶來連鎖效應，呼籲銀行必須能應付數日以上的停電。另外，今冬糧食生產亦有機會受累，例如法國酸奶業向媒體透露，已被告知今冬特定時段天然氣供應可能中斷。

至於盟友美國，當地官員和學界已開始廣泛討論當歐盟對俄油的禁運措施於12月5日生效時，若俄國停止能源出口、油價漲到每桶150美元後，歐洲經濟陷入蕭條，可能會對美國產生非常糟糕的影響，一旦美國汽油價格一夜之間升到超過每加侖5美元，會是無法承受的巨大負擔。值得留意的是，耶倫亦承認聯儲局需要高超的技能和一些運氣，才能實現經濟「軟着陸」。