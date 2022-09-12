港股前瞻：新股有喜訊　惟恒指難大升

中創新航科技早前獲中國證監會批准發行不超過3.03億股境外上市外資股，包括超額配售權在內，而今次預路演將於本月22日結束。市場調查機構SNE Research的數據顯示，該公司7月在全球電動汽車電池市場銷量排名第6，超過南韓三星SDI，撇除海外廠商則是中國第3大，過去兩年來自廣汽埃安控股股東「客戶G」的收入均約五成，惟客戶正進一步多元化。

被視為內地電動車新勢力的零跑科技否認早前預路演投資反應冷淡、擱置在港上市計劃的傳聞，指公司正有條不紊地按計劃推進上市各項工作。據報，該公司原本期望集資15億美元(約117億港元)，惟市況波動，投資者在預路演時要求下調估值，現時目標在本月內建簿，籌集約10億美元(約78億港元)。零跑科技在今年首7個月交付了6.4萬輛新能源汽車，按年增長2.45倍。公司的投資者包括中金、上海電氣香港等。

不乏「故事」的大型新股密謀來港掛牌，可否給港股「沖喜」？iFAST Global Markets副總裁溫鋼城認為，雖然本星期只有4個交易日，但在超賣大前提下，恒生指數確實有機會延續反彈，不過目標不宜過分進取，留意恒指能否挑戰19,800點附近位置。若美國通脹出現重大驚喜，預期20,300點阻力周內也難突破，不妨於高位減倉觀望，靜待下次超賣入市機會；下方支持位則於19,200至19,000點之間，最終收市目標定於19,500點。

中信證券則指出，市場現正處於博弈的關鍵時期，缺乏資金流入下，大市持續波動格局，但同時提供部署的好時機，建議留意估值低迷、具發展潛力的股份，主要是發展初期且較冷門的行業，包括半導體龍頭、化工新材料、創新藥、醫療機械、晶片等板塊，惟須留意內地新冠肺炎疫情反覆、政策及經濟復甦進度不及預期、中美科技、貿易和金融領域摩擦加劇、海內外宏觀流動性收緊超預期，以及俄烏戰爭升級等不明朗因素。