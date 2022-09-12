美匯回落！美股道指升逾百點　迪士尼漲近2%

市場似乎完全消化連日來美國聯儲局官員的「鷹」派加息言論，3大指數全線向上，道指周一(12日)早段升156點，至32,308點；標指升28點，至4,096點；以科技股為主的納指升93點，至12,205點。另隨着歐元反彈，美匯指數日內曾跌穿108，為8月底以來首次。

然而，反彈勢頭恐不長久，金融數據公司FactSet分析師削減標指成份企業第3季盈利增長預期5.5個百分點，減幅為2020年第二季以來最大，料該季增長3.7%，增幅則是2020年第3季以來最慢。該公司數據顯示，有240間標指企業在最近一次業績會議上提及「衰退」，為2010年來最多。

Brandywine基金經理Anujeet Sareen表示，如果企業收入正下滑，而勞工和材料成本等因素仍具挑戰，將會對盈利造成「真正逆風」，因此今年已減少風險資產，專注投向財政狀況穩健的企業。

企業消息方面，華特迪士尼行政總裁包正博相信，疫情衝擊已告一段落，將穩定投放約300億美元在電影製作和內容上，公司亦將加大力度發展科技元素，務求在數碼年代續為民眾譄寫童話，迪士尼股價曾升1.78%。

受上周「股神」巴菲特投資旗艦巴郡再度增持西方石油公司(Occidental Petroleum)，使其股權達26.8%消息帶動，西方石油公司股價升0.65%。