【兩團圓落空】中秋樓市成交增加　惟做價續跌

二手業主群起劈價出貨，交投稍為增多，過去3日中秋節長假期間，10大屋苑錄約19宗買賣，當中將軍澳新都城佔約5宗最多，但期內鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及東涌映灣園，交投仍然捧蛋。至於新盤市場方面，3日則售出逾50個單位。

中原表示，10大屋苑過去周末兩日都錄16宗二手買賣，創3周新高，按周多約一倍。其中新都城9月暫錄約17宗，該行柯勇稱，屋苑周一(12日)單日再錄3宗成交，售價最平為1期1座中層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，8月中才以660萬港元放售，約一個月即減價50萬元，剛以610萬元售出，呎價約16,758元。

事實上，近日多個藍籌盤都錄新低價買賣。中原洪金興指，茶果嶺麗港城37座低層G室，實用面積約517方呎，原先叫價740萬元，放盤兩至3個月後，近日減至640萬元，終售618萬元，呎價約11,954元，重返2017年價位。

各區平價成交湧現。美聯翁凱傑稱，沙田欣廷軒3座中低層B室，實用面積約413方呎，僅售660萬元，屬4年前價，呎價約15,951元。資料顯示，同座更低層同室單位，去年8月做價達733萬元，約一年跌價近10%。

移民盤有更大減幅。中原吳倬霆指，屯門瓏門3座低層C室三房戶，實用面積約596方呎，7月初放盤，原業主因為移民，累減120萬元，以918萬元售出，呎價約15,403元，低市價約10%。

據了解，首輪銷售中有買家斥資約2,659.4萬元連購該盤1座23樓A室及3座19樓H室兩伙，其中A單位成交價1,908.7萬元，呎價約26,658元，均屬項目標準分層戶新高。而項目3座B室兩房連儲物房及J室一房海景戶已近沽清。