進度良好！康希諾mRNA疫苗有進展

復醫日前稱，創新藥是未來業績主要增長動力，惟中期報告坦言，「仿製藥市場體量大幅縮水……內地藥品審批制度逐步與國際接軌，更多創新藥將加速上市，本土創新藥企業的內部競爭日趨激烈，還要面臨國際藥企的競爭壓力。」

劉健表示，mRNA現時無可否認是歐美國家領先一些，惟相信內地很快也會有「數據完整、工作完備」的產品面世；mRNA技術平台核心是遞送系統(把疫苗的「程式」送進細胞，開始建立抵抗力)，因此公司會為此傾注大量研發資源，現正改良新型的遞送系統，目前已取得一定進展。

他續指，康希諾的mRNA疫苗項目設於上海自貿區的臨港片區，主要是看中當地雲集生物醫藥產業和相關人才，可望與透過加強對外合作加快產品開發，又盛讚臨港當局服務效率高，讓其廠房迅速竣工，奠定公司未來mRNA產品和業務拓展的基礎。