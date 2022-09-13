豐盛生活服務：看好清潔行業　續物色併購

他指出，隨着市場規模擴大，即使旗下來自政府及半政府的清潔收入比例維持四成，金額亦會有所增加，強調「割喉式價格」競爭非公司營運方針。另外，留意到愈來愈多商業機構將清潔合約外判，而在疫情反覆的情況下，消毒成新常態，加上許多住宅、商場相繼落成，對清潔服務未來發展感樂觀。

該公司近年積極收購，業務由機電工程，擴展至綜合生活服務、物業管理等板塊。執行董事李國邦稱，過去5年進行了3次大型收購，公司現以全方位服務配套供應商為定位，不會停止物色併購目標，現時市場亦有不少好機會，主要考慮財務健全、與公司具協同效應等的企業；公司手頭現金7.67億元，且零負債，有充裕的空間進行收購。

派息方面，李氏援引過去往績，儘管有收購活動，全年派息比率亦達40%，未來派息會視乎公司現金水平、未來資金運用和市況等。