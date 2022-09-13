廖嘉豪：淡倉及新股市道反映中國股票轉機

美元強勢下，近期港股積弱似乎在所難免，不過上周跟讀者分享過恒生指數年底前仍有條件重上二萬三水平，環球資產配置方面，中國股票仍具潛在回升空間，這預測未有動搖。

中資股第二季度或上半年業績疲軟是意料之內，因為時間包括3月至5月的全國封鎖措施。展望下半年，受樓市危機和電力供應短缺影響，第三季復甦可能緩慢。但由於第三季度宣布的強化刺激政策以及中共二十大會議後或採取進一步促進增長的措施，第四季度復甦步伐有望加快。

MSCI 中國指數成分股的中期業績期已基本完結，業績遜預期的企業多於業績好過預期的公司，不過分例並不懸殊，盈利高於、符合或低於市場預測的公司，各佔約三分之一。整體盈利實際上按年增長了 3.7%，好過市場之前預測的倒退2%。由於房地產市場繼續低迷，公用股投入成本飆升，房地產、公用和金融股業績，較分析師預測的遜色。比較不同行業業績增長方面，能源、材料和工業股領漲，而非必需消費品、公用和房地產行業跌幅最大。企業盈利指引亦保持謹慎，這導致分析師繼續削減盈利預測。然而這些修訂的步伐已經放緩。在 5 月至 8 月期間，MSCI 中國指數的 12 個月每股盈利預測被調低 2.5%，而對上三個月，預測則被削減 10%。過往當盈利預測逐步趨穩後，通常會迎接市場調高盈利預測時期，並且進入市況改善的早期階段。

部分中資股的盈利預測修正甚至已經轉向正面。例如市場對一眾離岸上市的大型中資科網股，未來12個月每股盈利預測已從5月低位調高了7%，進展似乎較股市實際表現更好。企業盈利預測正在觸底，投資者情緒及部署亦有可能已經見底。港股7月至8月成交大幅萎縮，不到去年平均成交水平的一半。然而沽空部署仍然活躍，佔整體成交20%以上。參考過往經驗，這種沽空水平或已成為挾淡倉反彈的前奏。從長遠來看，在岸A股和離岸市場的MSCI中國指數均已觸及過去20年曆史趨勢線的底部，意味著下方或開始出現較有力的支持。

另一個重要發展是香港新股上市活動回升。自7月以來，香港新股集資額達到70億美元，是上半年總和的三倍多。幾宗集資超過10億美元的交易，是旅遊和鋰行業的A股在香港第二上市，推動了港股交投增長。相反美國新股集資額自7月以來跌至8億美元，換句話說，近期香港新股上市活動，是自2019年以來，重新超越美國。重振新股集資交易對於恢復整體股市活力和成交活躍程度很重要，過往中資股表現與香港新股集資額呈正向關係。雖然一些大型新股可能仍需要等待2023年才出現，但近期活動的反彈，亦指向了正確方向。未來六至十二個月，環球其他地區仍在努力減慢經濟以壓抑通脹，惟中國股票預料有力提供吸引回報。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪