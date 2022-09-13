道指升229點　油價升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.3；港匯見7.8479；離岸人民幣(CNH)報6.9153；美元兌日圓處142.68；歐元報1.0125，英鎊報1.1685。金價處1,725.49美元。布油報94.26美元，紐油報88.14美元。比特幣升2.5%，至2.23萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指周一(12日)收報32,381點，升229點或0.71%；標指收報4,110點，升43點或1.06%；納指收報12,266點，升154點或1.27%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報19,523點，升160點或0.82%。

●即月恒生指數夜期上周五(9日)收報19,264點，跌99點，低水98點，成交15,047張。

●紐約期油升0.99美元或1.1%，收報每桶87.78美元；布蘭特期油升1.16美元或1.2%，收報每桶94美元。

●紐約期金收報1,740.6美元，上升12美元或0.7%。

●英國富時100指數收報7,473點，升121點或1.66%；德國DAX指數收報13,402點，升314點或2.4%；法國CAC指數收報6,333點，升121點或1.95%。