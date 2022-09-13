諾獎得主︰聯儲局加息對全球經濟引發巨大殺傷力

外媒報道，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)警告，由於美元作為主要儲備貨幣，美國聯儲局的貨幣政策將對全球經濟帶來重大衝擊，當局的加息行動對全球經濟的打擊較其他央行嚴重。

雖然美元上升的部分原因是由於聯儲局的緊縮政策，不過其他央行如歐洲央行加息幅度也類似，但引致歐元下跌的是美元。克魯格曼指，這樣是因為美元作為主導貨幣的歷史，令其在外匯市場難以被推翻。

他分析指，當一隻貨幣建立全球領導地位，這種領導現象往往會延續。由於很多人使用美元，因此以美元交易會更便宜。以美元借貸也比較便宜，因為有很多全球貿易都是以美元計價，低成本融資鼓勵了用美元計價。

在債務及股票上也呈現這種趨勢，全球債務大部分以美元計價，而美股比歐股更易接觸投資者。這解釋了美元對於其他國家的資產負債表所帶來的巨大影響，並引起一些經濟學家討論，指聯儲局在加息時需要考慮全球經濟的健康狀況。

「我不認為聯儲局現時會聽取意見，聯儲局官員仍極為擔心高通脹可能在美國經濟中根深蒂固，而這種憂慮會主導一切，直至潛在通脹有明顯回落的迹象。」他警告。

克魯格曼表示，聯儲局加息行動除造成美元匯價強勢，不利於全球經濟外，美元作為儲備貨幣，聯儲局的緊縮行動較其他央行引發更大殺傷力，故此聯儲局在作決定時，不應該只看其壓低通脹的效應，更要評估其對全球經濟帶來的打擊，但相信聯儲局對全球經濟的關注度低。