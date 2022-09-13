【高盛推介】阿里走高跑贏大市 騰訊走勢落後
2022年09月13日 10:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴於上月31日起連跌7日後，上周五(9日)止跌，升約3%，周二(13日)早段繼續反彈。現報91.65港元，升約2.1%。阿里公布，將於下月24日開啟「天貓雙十一」預售。
騰訊控股在上周一(5日)起計連跌4日後，上周五低位反彈升約1.7%。周二早段走勢相對落後，現報305.4元，微跌約0.5%。騰訊回購計劃持續，據其報表披露，騰訊上周五於聯交所回購115萬股，涉資約3.53億元。
觀察個股輪證資金流向，上周5個交易日共錄得約5,700萬元資金流入騰訊好倉，為上周最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四(8日)錄得約440萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
阿里方面，認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約20萬元。
觀察港股通資金流向，上周五北水繼續買入騰訊，錄得約3,000萬元資金淨買入。
阿里購23315，行使價110元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.7倍，高敏感度。
阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.2倍，低面值。
阿里牛62294，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率10.5倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。
騰訊購22662，行使價360元，2023年1月26日到期，實際槓桿8.0倍， 貼價。
騰訊牛64357，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿15.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.7倍，低面值。
騰訊熊68753，收回價330元，行使價333元，換股比率500，實際槓桿10.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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