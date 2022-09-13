【高盛推介】藥明急挫創3個月低　低位部署宜選貼價選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述消息指，美國總統拜登將簽署一項行政命令以「支持美國製造業」，鼓勵利用生物系統來研製一系列產品及材料，涉及新藥與食品等。消息拖累生物科技板塊急跌，藥明生物周二(13日)早段受消息拖累急挫。早上低開約7.4%後跌穿60港元水平，最低見52.8元的3個月低位。現報55.4元，現挫約17%。

觀察個股輪證資金流向，淡倉於上周四(8日)及上周五(9日)共錄得約90萬元資金流入。

由於股價急跌使波幅抽升，因此投資者在部署時宜重新審視產品條款，部署反彈建議選擇貼價認購證以控風險。

藥明購11447，行使價60元，2023年2月21日到期，實際槓桿3.6倍， 貼價、低街貨。

藥明購23633，行使價70元，2022年11月25日到期，實際槓桿6.5倍， 高槓桿、低街貨。

藥明牛53583，收回價50元，行使價48.5元，換股比率100，實際槓桿8.0倍，市場上槓桿最高之一近牛。

藥明牛53247，收回價40元，行使價38.5元，換股比率100，實際槓桿3倍，遠收回水平。

藥明熊65886，收回價80元，行使價81.5元，換股比率100，實際槓桿2.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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