新股專輯：數科集團今起招股　入場費4343元

公司指，假設發售價為0.83元(招股價範圍中間價)，所得款項淨額估計約6,870萬元。

公司主要從事於香港分銷資訊科技產品以及於香港、中國及澳門提供系統整合解決方案，並分別透過兩個不同商號(即TriTech及Multisoft)經營分銷業務及系統整合解決方案業務。公司在2021/2022財年，溢利4,725.8萬元，按年上升逾九成。

公司表示，擬把所得款項淨額約55.3%將用於擴充分銷業務；約20.4%將用於擴充系統整合解決方案業務；約7.7%將用於設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務；約4.4%將用於升級設備、軟件、硬件及ERP系統以支持業務拓展；約2%將用於加大市場營銷力度及提升品牌知名度；及約10.2%將用作一般營運資金。