新股專輯：數科集團今起招股 入場費4343元
2022年09月13日 11:34
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香港資訊科技解決方案供應商數科集團(02350)公布招股詳情，周二(13日)至周五(16日)招股，計劃發行1.56億股，香港公開發售部分佔10%，招股價介乎0.8至0.86港元，每手5,000股，入場費4,343.35元。公司預期9月26日掛牌。創陞融資為獨家保薦人。
公司指，假設發售價為0.83元(招股價範圍中間價)，所得款項淨額估計約6,870萬元。
公司主要從事於香港分銷資訊科技產品以及於香港、中國及澳門提供系統整合解決方案，並分別透過兩個不同商號(即TriTech及Multisoft)經營分銷業務及系統整合解決方案業務。公司在2021/2022財年，溢利4,725.8萬元，按年上升逾九成。
公司表示，擬把所得款項淨額約55.3%將用於擴充分銷業務；約20.4%將用於擴充系統整合解決方案業務；約7.7%將用於設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務；約4.4%將用於升級設備、軟件、硬件及ERP系統以支持業務拓展；約2%將用於加大市場營銷力度及提升品牌知名度；及約10.2%將用作一般營運資金。
公司引入5名基石投資者，包括雋思集團(01412)主席鄭穩偉、天寶集團(01979)主席洪光椅、冠忠巴士(00306)營運總監黃焯添、ECI Technology(08013)全資附屬EC InfoTech，以及亞洲聯網科技(00679)全資附屬亞洲聯網集團。