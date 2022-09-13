【產經直播】股匯波動 揀綠債ETF夠穩陣？
2022年09月13日 12:09
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美國8月消費物價指數(CPI)周二(13日)公布，市場預期通脹放緩見頂，數據有望令美國聯儲局加息預期降溫？環球股市會點走？
政府第七批銀色債券保底息率達4厘，認購反應熱烈，當局日前公布接獲近29萬份有效申請，按分配結果，只有六成八人獲足額配發，每人最多可獲21手。如果投資者錯過了今批銀債，或只獲分配部分擬認購手數，市面上還有甚麼類似的投資選擇？Global X新推出的彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF(03059)，為全球首隻聚焦亞洲綠色債券的ETF，主要投資一籃子投資級別、以美元計價的綠色債券，可如銀債般既風險低又有理想回報？
美匯指數由20年高位回落，隔晚曾跌穿108關，對新興市場的壓力會略為紓緩？可趁機買入Global X 亞太高股息率ETF(03116)？該ETF投資在亞太地區上市、淨股息率最高的頭40隻股票，上月底完成季度成份股配置調整，持股組合有何變化？該基金旨在每季派息，9月份將分派多少？
造車新勢力「蔚小理」8月銷量表現普遍疲弱，僅蔚來(09866)可以維持過萬輛的出貨量，突圍而出的反而是其他品牌如廣汽埃安、以及密謀在港上市的零跑，反映電動車市場競爭之大，隨時重新洗牌。如投資者看好整體行業發展前景，以ETF部署一籃子電動車產業鏈相關企業，相比押注某單一車廠更為穩陣？Global X 中國電動車及電池ETF(02845)有何最新買賣策略？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs資深投資經理霍浩華和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣收息ETF策略。
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