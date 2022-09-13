法興推出美股指數牛熊證　首批12隻產品明在港上市

本港市況疲弱，有牛熊證發行商轉向美股市場。法興銀行推出以港元結算的美股指數牛熊證，首批12隻美股指數牛熊證追蹤三大美股指數，包括道瓊斯工業平均指數、納斯達克100指數及標普500指數將於周三(14日)在港上市，投資者可於港股交易月時段內買賣有關產品。

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，由於在港股交易時段，美股指數現貨收市，故即使相關指數期貨觸及牛熊證的收回價，美股指數牛熊證也不會在港股交易時段內發生強制收回。在美股交易月時段內觸及收回價，則會在下一個港股交易日盤前時段被收回。若為香港假期，美國如常開市，將累積於港股假期後復市收回。

她指出，與美股指數期貨相比，牛熊證入場費較低，並設有收回機制，貼近收回價的條款槓桿較高，3%至4%收回距離高達20倍，而窩輪則要視乎價外程度，約7至15倍，認為牛熊證有助投資者更緊貼追蹤美股走勢及管理對冲風險。價格變動計算則與恒生指數牛熊證相若，惟須計算匯率。

法興證券上市產品銷售部董事周翰宏表示，投資者對美股市場的興趣增加，若指數較為波動，會加快相關產品發行量，以覆蓋更大指數區間，對整體需求樂觀，料成交量和發行量會逐漸增加。若未來有更多發行人加入競爭，相信市場會有更多產品。

另外，該行將於周四(15日)有多3隻美股指數牛熊證掛牌，到期日會較遠。蔡指出，主要是為投資者不同的需求，提供選擇。