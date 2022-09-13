芳菲開售現樓後沽2伙套5000萬　代理推新置業優惠

協成行旗下已屆現樓的何文田新盤芳菲，物業銷售主管張詩敏表示，項目開售現樓後暫沽出兩伙，套現約5,000萬港元，集團將繼續採用惜售策略。樓盤開放現樓後錄超過400組客參與，以年輕及分支家庭客為主，以兩房梗廚間隔最受歡迎，將視乎市況以價單或招標形式加推單位，項目關鍵日期為本月底。

而美聯物業將向芳菲買家提供最新置業優惠，該行住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，配合項目新一輪銷售，由即日起至10月15日期間，透過美聯購買該盤任何單位的首3名買家，可獲贈價值8,800港元的寵物美容禮券，總值約2.64萬元。

經絡按揭轉介亦公布為項目買家提供按揭優惠，公司營運總監張顥曦表示，是次推出的「抗加息高成數H按優惠」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.75厘，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達1.8%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。

假設購入一個800萬元單位並選用即供付款方法，買家可承造最高九成按揭，實際按息2.5厘，供款30年，每月供款為28,449元，並有現金回贈高達8.64萬元。