道期升逾百點 比特幣企2.2萬美元
2022年09月13日 16:11
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●美匯指數報108.02；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.9282；美元兌日圓報142.31；歐元企1.0148，英鎊處1.1721。金價報1,724美元。布油報94.91美元，紐油報88.69美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨升131點。
●市後關注點
20:30 美國8月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日收報19,326點，跌35點或0.18%；國企指數收報6,633點，升4點或0.07%；科技指收報4,069點，跌8點或0.2%。主板成交949億港元。藥明生物收市挫近兩成。https://bit.ly/3BCu9P8
●滬綜指收升1點，飛機製造股領漲2.2%，釀酒股升1.7%，石油及有色金屬股同升1.2%。https://bit.ly/3QMolHa
●中國經濟：
-防控被迫停業，傳北京環球度假區開業一年裁員25%。
-民眾留家抗疫，內地石油需求料廿年來首度倒退。
●星交所據報擬調整披露規定，要求提供企業CEO薪酬。
●英特爾自動駕駛企Mobileye傳延至明年IPO，估值勁縮40%。
●永利澳門遞交標書，向澳門政府申請博彩批給合約。
●法興推出美股指數牛熊證，首批12隻產品明在港上市。
●諾獎得主︰聯儲局加息對全球經濟引發巨大殺傷力。
●亞洲新興市場外儲急降，撐本幣彈藥所剩無幾？
●歐盟擬對化石燃料公司徵稅，「團結」捱過能源危機。
●重啟裁員！高盛傳將炒數百人慳皮，最快下周出手。
●新西蘭8月食品價格按年升8.3%，漲幅13年最大。