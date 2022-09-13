內地監管部門摸底與復星系企業往來敞口

知情人士稱，中國銀保監會近期要求商業銀行摸底復星集團的債務敞口，但上述安排目前並不意味銀行需要對相關復星系企業的貸款等融資做出調整；同時，北京國資委要求轄內市屬企業梳理與復星包括不限於股票、持有股權、資金出借等業務合作情況並研判相關合作風險。

復星回應媒體查詢時稱，沒有收到來自監管部門的相關通知，復星並稱，留意到有網傳「北京市國資委通知」，經其向北京國資委問詢，獲悉這一調研是北京市國資委系統的一項日常信息蒐集工作，沒有任何針對性，此前也對有關企業發過相關調研通知，復星在北京各項業務發展正常。

知情人士並稱，國資委這調研通知屬於常規工作安排，目前並未限制國有企業與復星集團的業務往來。一位知情人士稱，復星集團正在實施瘦身計劃，通過資產出售以償付債務。

作為曾經大舉收購海外資產的中國大型多元化企業集團，復星系企業的流動性風險近期愈發受到市場關注。今年以來，復星推出了多項資產出售計劃，也觸動了市場對其債務壓力的敏感神經。公司近期計劃減持旗下核心資產復星醫藥及復星旅遊文化等上市公司股權的消息引發相關股票重挫。

市場對復星系的擔憂，另一個重要的影響因素來自穆迪的評級調整。穆迪8月將復星系核心控股平台復星國際的長期企業家族評級從Ba3下調至B1，展望為負面，稱負面調整反映該公司為償還未來12個月到期債務所面臨的再融資不確定性以及出售資產的執行風險，公司在平衡流動性需求，以及維持投資組合質量方面也面臨持續挑戰。

復星國際2022年中期財報顯示，公司最新總資產為8,497億元，總負債達到6,512億元，資產負債率76%。財報並顯示，上述負債中，有息負債達2,611億元。

2017年6月，監管部門據報導曾要求部分大型銀行提供包括復星國際和海航集團在內的幾家投資公司的境外投資借款情況及風險分析。