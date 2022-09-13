【產經直播】港股又轉跌　股民點部署？

隔晚美股做好，已連升第4個交易日，港股今日(13日)中秋長假期後復市則走勢反覆，恒指小幅高開42點後一度轉跌，其後扭轉跌勢，最多升129點，尾市再轉跌，收市跌35點，報19326點，成交950億。港股短線似乎欠缺上升動力，本周港股會點行？有冇機會再反彈？

早前國務院要求盤活5000多億專項債限額，優先支持在建項目，而《中國證券報》亦報道，在「金九銀十」施工旺季，多地重大項目建設如火如荼，多路資金加速投放，多家建築類央企訂單飽滿，隨着穩經濟接續政策加快出台，今年基建投資增速料維持高位；適逢「金九銀十」旺季來到及國策之下，基建股值博率又大唔大？

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