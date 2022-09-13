【產經直播】港股又轉跌 股民點部署？
2022年09月13日 17:01
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隔晚美股做好，已連升第4個交易日，港股今日(13日)中秋長假期後復市則走勢反覆，恒指小幅高開42點後一度轉跌，其後扭轉跌勢，最多升129點，尾市再轉跌，收市跌35點，報19326點，成交950億。港股短線似乎欠缺上升動力，本周港股會點行？有冇機會再反彈？
中美角力蔓延至其他行業，外媒引述消息人士報道，美國總統拜登已簽署一項行政命令，在擴大美國生物科技產業製造上提供協助，減少對中國的依賴。醫藥外包服務行業全線捱沽，龍頭藥明生物(02269)早段跌幅不斷擴大至最多兩成，為表現最差藍籌，同系藥明康德(02359)也大跌約17%，生科股短期內有排震？有貨係咪要趁早離場？
早前國務院要求盤活5000多億專項債限額，優先支持在建項目，而《中國證券報》亦報道，在「金九銀十」施工旺季，多地重大項目建設如火如荼，多路資金加速投放，多家建築類央企訂單飽滿，隨着穩經濟接續政策加快出台，今年基建投資增速料維持高位；適逢「金九銀十」旺季來到及國策之下，基建股值博率又大唔大？
油價上漲，隨着冬季來臨，市場憂慮供應緊張，美國財政部長耶倫表示，歐盟計劃在12月份大幅削減購買俄羅斯石油，以及對俄羅斯石油的運輸安排設下限制，冬季氣油價格或會急升。「三桶油」齊齊受帶挈，其中中海油(00883)升最多，油價有機會繼續反彈？依家開始買定油股過冬？
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