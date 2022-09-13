景順：各國或已加夠息　是時候恢復加0.25厘

各國央行對大幅加息的依賴令市場憂慮。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，雖然各國央行認為加息75點子是新常態，但望這種觀念能有所改變，應參照數據，並適時調整政策，以避免硬着陸。換言之，央行可能已實施足夠多的「前置式加息」，現在是時候恢復至加息25點子的水平了。

她指出，由於加息的影響，需要較長時間才能從經濟數據中反映，因而擔心加息75點子的央行，正將貨幣政策變成一種更為生硬的工具，並有過度加息的風險。加上部分國家收緊貨幣政策之際，另一部分國家實施財政刺激措施，這將令各大央行面對更加複雜的情況。考慮到影響各國經濟的各種因素，認為各國央行或將受惠於更小幅度的加息，如此才能更好地調整貨幣政策。

歐洲及加拿大央行上周加息75點子，而歐洲央行更宣布將繼續加息。Hooper認為，歐元區經濟脆弱，形容歐洲央行如此大幅加息「似乎是在玩火」，而加拿大目前的情況與歐元區截然不同，加拿大更有能力承受大幅加息，但仍擔心加息的滯後效應可能會對經濟造成更惡劣的影響。

市場預期美國聯儲局可能於9月份加息75點子。她提到，即使通脹放緩及長期通脹與市場預期更趨一致，但該加息預期仍維持不變，而美國經濟的基本因素維持穩健，其失業率處於極低水平，仍相信聯儲局將兌現其參照數據的承諾，而且仍很可能於9月份僅加息50點子。