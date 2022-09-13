【移英注意】英國搵工變得容易　因為...

外媒報道，截至7月的3個月，因長期疾病而退出勞動力市場的英國人數量攀升至了創紀錄的250萬人。

在年紀較大的人群中，增幅最為明顯，在一定程度上反映了疫情期間抑鬱症、焦慮症等精神健康問題的激增。這現象導致勞動力規模下降，提高雇主招聘難度，並推升通脹。

官方較早前公布的數據顯示，英國的失業率已經降至近48年以來的最低，主因是退出就業市場的工人人數增加。截至7月的3個月內，英國失業率降至3.6%，為1974年5月至7月以來的最低水平。大多數經濟學家一直預計失業率將穩定在3.8%。

然而，與此同時，數據顯示，所謂的經濟閒置率(economic inactivity rate)上升0.4個百分點，至21.7%，為5年多以來最高。

英國國家統計局表示，本季被歸類為不從事經濟活動的人數增加了19.4萬人，達到900萬人，這主要是由於長期病假和學生人數增加，導致勞動力市場萎縮。

有迹象表明，工人需求可能正在放緩，截至8月的3個月內，職位空缺數量減少了3.4萬，至127萬，這是兩年來最大的3個月降幅。此外，統計局表示，上月申請失業救濟的人數增加6,300人，這也比7月減少14,500人要差得多，也比預期的再跌13,200人還要差。