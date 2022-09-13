荃灣大屋苑樓價連環跌穿400萬　市底太弱？

大型私樓屋苑樓價繼續跌穿「4球」，荃灣中心連日來已錄兩宗同類平價成交，包括一個低層單位，月初放盤即減10萬元，以370萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原高鵬透露，南區貝沙灣1期6座低層B室，實用面積約1,190方呎，套三房間隔及工人套房，享全海景，以3,368萬元易手，呎價約28,303元，新買家睇樓多時才入市，原業主於2011年12月以1,950萬元買入，持貨11年帳面獲利1,418萬元。

●中原陳家鴻表示，北角柏蔚山1座高層B室，實用面積約1,201方呎，四房雙套房間隔，叫價4,500萬元，累減510萬元，以3,990萬元售出，呎價約33,222元，新買家屬於用家，原業主於2018年8月以3,954萬元買入，扣除發展商回贈後獲微利離場。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角半山雲景台極高層單位，實用面積約1,072方呎，套三房及工人房間隔，望全維港煙花海景，成交價2,630萬元，呎價約24,534元，單位原先叫價2,880萬元，減價250萬元成交，減幅約8.7%。

●利嘉閣黃凱達指，鰂魚涌太古城泰山閣高層C室，實用面積約722方呎，三房間隔，開價1,300萬元，中秋節當日獲買家議價洽購，累減約82萬元，終以約1,218萬元成交，低市場價約3%，呎價約16,870元。

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九龍區

●中原郭麗娟稱，茶果嶺麗港城11座中層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，享公園景，放盤3個月，最初開價800萬元，期間多次調整叫價，最新以742萬元成交，呎價約14,352元。

●中原莊鈞雄表示，土瓜灣欣榮花園6座高層H室，實用面積約731方呎，套三房間隔，4月叫價1,080萬元，現降價142萬元，以938萬元易手，呎價約12,832元，新買家為外區換樓客，原業主於1998年3月以571.8萬元一手購入，帳面獲利366.2萬元。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園9月暫錄7宗買賣，平均實用呎價回升至約16,132元，屋苑2期7座高層B室，實用面積約389方呎，兩房間隔，今年5月開價730萬元，上月底調整至680萬元獲洽購，終降價83萬元，以647萬元成交，呎價約16,632元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天6座高層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，今年6月開價1,150萬元，其後調整至1,080萬元獲洽購，累減100萬元，以1,050萬元易手，呎價約17,857元。

●利嘉閣鄭天樂指，荔枝角美孚新邨百老匯街12號低層B室，實用面積約907方呎，原則四房間隔，望內園景，累減28萬元，成交價970萬元，呎價約10,695元，屬同類型呎數單位2017年後新低。

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新界區

●美聯鍾家豪稱，荃灣中心16座低層E室，實用面積約329方呎，月初開價380萬元，減價10萬元，以370萬元售出，呎價約11,246元，原業主2013年以246萬元購入，持貨約9年，帳面賺約124萬元。

●美聯謝建業表示，將軍澳日出康城領都3座右翼中高層C室，實用面積約725方呎，套三房連雜物房間隔，6月開價990萬元，眼見市況氣氛急轉直下，多番減價至850萬，最售818萬元，累減172萬元，呎價約11,236元，創2019年1月後同類型單位新低價。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山新港城P座高層4室，實用面積約361方呎，兩房間隔，成交價600萬元，呎價約16,620元，原業主於2018年5月以628萬元購入，持貨約4年帳面蝕28萬元離場，單位期內跌價約4%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區9月錄約23宗二手買賣，較上月同期錄約16宗增加，新港城N座高層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，議價後以580萬元易手，呎價約17,211元。

●世紀21奇豐張翠珊透露，馬鞍山海典居6座低層A室，實用面積約946方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1,400萬元，放盤1年，劈價230萬元，減幅達16.4%，獲買家以1,170萬元承接，呎價約12,368元。

●中原黎宗文稱，大圍名城9月暫錄約4宗買賣，包括1期3座南翼高層B室，實用面積約785方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,450萬元，其後減至1,350萬元，日前議價後以1,210萬元易手，呎價約15,414元。

●美聯李衍輝表示，大圍名城5座左翼中層B室，實用面積約785方呎，6月叫價1,300萬元，減價100萬元，成交價1,200萬元，呎價約15,287元。

●中原曾展鵬指，沙田河畔花園9月暫錄約5宗買賣，屋苑F座高層1室，實用面積約269方呎，一房間隔，5月放盤時開價約530萬元，日前議價後以448萬元易手，累減82萬元，呎價約16,654元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城29座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤兩星期，當時叫價730萬元，終以668萬元沽出，減價62萬元，減幅約8.5%，呎價約14,812元。

●中原歐偉基稱，沙田帝堡城2座中層B室，實用面積約836方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,150萬元，議價後以1,080萬元獲承接，呎價約12,919元，新買家為換樓客。

●美聯楊浩然表示，大埔白石角逸瓏灣8第3B座高層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，議價10萬元，用家以770萬承接，呎價約15,587元，原業主於2019年1月以約679.05萬元購入，計劃移民賣樓，見易手已可獲利，低市價約5%沽貨。

●中原蔡堅濤指，粉嶺中心B座低層7室，實用面積約535方呎，三房間隔，8月放盤時開價約610萬元，連番減價後，最終以588萬元獲承接，呎價約10,991元，原業主於2010年以235萬元購入，持貨約12年帳面獲利約353萬元，單位升值約1.5倍。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水奕翠園8座高層F室，實用面積約942方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，以1,000 萬元成交，呎價約10,616元，屋苑9月暫錄2宗二手買賣，現時有約6個放盤，入場費約1,000萬元起。

●中原王勤學表示，過去三日中秋長假期元朗僅錄得兩宗二手買賣，包括爾巒茵羅洛斯大道6B座低層A室，實用面積約765方呎，套三房連多用途房間隔，叫價980萬元，於中秋節當天獲換樓客以975萬元承接，呎價約12,745元。

●利嘉閣梁灝義指，元朗尚悅12座低層F室，實用面積約355方呎，一房連儲物室間隔，望內園景，原先叫價約505萬元，先後累減約24.2萬元，以約480.8萬元成交，呎價約13,544元。

●祥益袁思賢稱，屯門華都花園1座中層H室，實用面積約414方呎，兩房間隔，新買家為區內客，議價後減價12萬元，遂便決定以418.8萬購入自用，呎價約10,116元。

●祥益林英傑指，屯門居屋龍門居8座中層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲區內綠表客購入，原業主有意加快售出，累減43萬元，在未補價第二市場以377萬元沽出，呎價約6,368元。

●利嘉閣梁均耀指，青衣藍澄灣1座低層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，以約540萬元易手，呎價約11,973元，單位原先叫價約650萬元，其後經多番減價，最終累減約110萬元後易手。

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