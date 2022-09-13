時光倒「樓」價！二手劈價蝕讓不斷　花旗料樓價跌逾1成

近日二手樓愈賣愈平，做價跌返多年前，樓市出現時光倒流情況。將軍澳指標新都城兩房單位，減價至620萬元售出，比4年前購入價再低約8%，而鰂魚涌太古城兩房則王，成交價亦跌至1,040萬元，重返5年前水平。花旗銀行報告指，看淡香港樓市，預期今年樓價將調整超過10%。

新都城近日交投回升，兩房戶做價較去年高峰期間跌價逾百萬元。美聯黃少明稱，屋苑2期8座中層C室，實用面積約363方呎，以660萬元放售，調減40萬元後易手，呎價約17,080元。原業主於2018年5月以675萬元購入單位，帳面蝕讓約55萬元。

個別藍籌屋苑成交重回5年前價位。該行錢敏義稱，太古城明宮閣中層G室，實用面積約582方呎，連租約放售，獲同區用家承接，成交呎價約17,869元。事實上，同座G室中層戶，於2017年8月以約1,080萬元易手，而高層同室單位，去年底做價曾達約1,315萬元。

上車指標項目沙田第一城情況相同。美聯胡光義透露，該盤9座中低層G室，實用面積約327方呎，原業主2017年6月以474萬元購入收租，因樓市回軟決定換貨，以475萬元賣出，呎價約14,526元，帳面只賺1萬元，料需蝕使費。有銀行對上址網上估價約507萬元。

利嘉閣鄭天樂指，荔枝角美孚新邨百老匯街12號低層B室，實用面積約907方呎，原則四房間隔，望內園景，累減28萬元後，成交價970萬元，呎價約10,695元，為同呎數單位於2017年後新低價。

此外，近日不少成交都已跌穿數年前購入價，原業主不惜「蝕本」出貨。金滙地產陳日雄指，鑽石山帝峯豪苑中層D室套三房戶，實用面積約844方呎，以1,160萬元成交，呎價約13,744元。原業主持貨約4年，帳面虧蝕120萬元。

市場消息透露，元朗柏𣾷2座低層單位，原先已經以蝕讓價放盤，再減價至570萬元沽出，約3年單位帳面貶值約15萬元。

香港樓價持續回落，花旗發表報告指，在更為疲弱的市場情緒下，息口上升，移民潮加上更多新盤供應，續看跌香港樓市，而近日有新盤銷售放緩，主因加息周期中市場表現較弱，加上同區內將有不少新供應，以及交通配套不足所致。