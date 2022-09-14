東方日報B1：美通脹離地　或加息一厘

美國勞工部公布，8月當地消費物價指數(CPI)按年漲8.3%，漲幅雖較7月的8.5%進一步回落，惟撇除食品及能源的核心CPI卻重拾升勢，按年升幅達6.3%，兩個數字都較市場預期高0.2個百分點，反映通脹壓力仍然高企，亦意味美國聯儲局下周第3度加息0.75厘已無懸念，甚至可能加夠一厘，拖累美股周二早段又瀉過，道指一度冧逾900點。分析指，就算美國加息將對全球經濟帶來重大衝擊，聯儲局也不會改變鷹派政策。

食品及能源價格繼續是美國通脹的主要來源，8月食品通脹按年漲11.4%，漲幅較7月多0.5個百分點；8月能源通脹按年幅度則回落至23.8%，其中汽油價格按年升幅縮至25.6%。至於核心CPI升溫，問題又出於佔比最重的住屋成本，上月按年漲6.2%，漲幅按月擴大0.5個百分點。

如是者，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注下周加息0.75厘的機率為80%，另外20%機率則為意外加息一厘！美股周二早段再捱沽，道指曾瀉904點，低見31,476點；標指曾挫111點，低見3,999點；以息口敏感科技股為主的納指低見11,844點，瀉421點或3.43%，顯著跑輸道指和標指；以中概股組成的納斯達克金龍中國指數亦曾插3.01%。

通脹持續高企之際，美國銀行月度全球基金經理調查也顯示，市場情緒依然極悲觀，52%受訪者表示正減持股票，增持現金的達到62%，創歷史新高。上述調查覆蓋了212名全球基金經理，他們共管理6,160億美元資產。美銀策略師哈特尼特指，隨着對經濟擔憂升級，預計經濟衰退的投資者數量已達到2020年5月以來最高水平；歐洲能源危機亦打擊市場的風險偏好。

美國繼續激進加息已成定局，惟2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼警告，聯儲局的貨幣政策將對全球經濟帶來重大衝擊，並呼籲當局不要只看通脹數據，要評估加息對其他經濟體的影響。他解釋，美元於外匯市場中佔有主導地位，全球債務大部分以美元計價，而美股比歐股更易接觸投資者；而且美元也是多國的儲備貨幣，因此聯儲局的政策影響力甚為巨大。

不過，他亦坦言，聯儲局對全球經濟的關注度甚低，只着眼於國內的通脹，「我不認為聯儲局現時會聽取意見，官員仍極為擔心高通脹可能在經濟中根深蒂固，而這種憂慮會主導一切，直至潛在通脹有明顯回落迹象。」

華爾街對於是否有必要繼續大手加息而有保留，景順首席環球市場策略師霍珀認為，為免經濟「硬着陸」，也許是時候向下調整加息幅度；雖然美國經濟的基本因素維持穩健，失業率處於極低水平，但目前為止已實施的緊縮政策的不利影響，需較長時間才會在經濟中顯現。

摩根大通也認為，全球經濟更有可能出現「軟着陸」，這將繼續為風險資產的價格提供支持。最近數據顯示主要經濟體的物價和薪酬上漲壓力緩和、經濟增長反彈，且消費者信心穩定。市場可能會受惠中國的財政刺激政策、歐洲的能源計劃，以及已跌至「超賣」的投資者情緒，迎來一輪反彈。

摩通又指出，通脹逐步緩和應該對周期型股份和小型股有利，偏好新興市場及中國股票，而非估值昂貴的防守型股票；並主張逢低買入能源股，積極增持大宗商品。